法国大选后欧元触及六个月高点 亚股走强

路透东京5月8日 - 欧元兑美元周一触及六个月高点，亚洲股市上涨，美国股指期货一度触及纪录高点。中间派候选人马克龙以明显优势赢得法国总统选举后，投资者放下心来。

欧元随后回吐涨幅，一些市场参与者称马克龙新成立的政党是否能够在6月的选举中在国会赢得多数席位，仍存在不确定性。

“我们预计焦点将转向法国6月议会选举。这些选举将是决定马克龙落实经济计划能力的关键，这些计划包括能让法国企业更容易聘用及解雇人员的劳动市场改革，”贝莱德(Blackrock)分析师在一篇报告中称。

得票估计数字显示马克龙得票率约65%，勒庞约35%，差距大于选前民调预测的约20个百分点。

马克龙的大胜让投资者及其他欧洲盟国大感振奋，他们原本担心在英国公投决定脱欧及特朗普当选美国总统后，再度出现民粹主义反扑的局面。

欧元/美元上升高见1.1024美元，约为六个月来最高，之后拉回至1.0973，较上周五美国尾盘下跌0.2%。

“首先不确定性已经降低，因此我们看到一些传言时买进、证实时卖出这样的交易。但我基本上并没有看到欧元上行趋势的任何改变，”道富银行驻东京外汇主管Kazushige Kaida称。

欧元兑日圆稍早一度触及一年高位124.58，兑瑞郎触及五个月高点1.08865。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，结束了连续三日下跌的走势。

日本股市结束黄金周五天假期后，日经指数.N225涨1.7%，触及近一年半高位。

E-迷你标普500指数期货早盘一度涨0.2%，触及纪录高点2,403.75点，随后回吐涨幅至持平。

“欧洲政治风险被认为是今年的一个重大市场主题。但荷兰(反欧盟党派领导人)威尔德斯在3月败北。现在法国选举又尘埃落定，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

“在德国，执政党德国基督教民主党(CDU)也在重振声势。欧洲政治风险已在消退，”他说。

周日德国北部石勒苏益格-荷尔斯泰因州的选举中，德国总理默克尔所在的保守党派取得决定性胜利，这提升了她9月赢得全国选举的前景。

**美国就业数据**

周五美国非农就业数据意外强劲，拉抬股市。劳工部公布，非农就业岗位继3月增加7.9万个之后，4月猛增21.1万个，高于今年迄今的月均增幅18.5万个。4月失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低位。

聘雇活动反弹支持了美联储的看法，即第一季0.7%的经济环比年率增幅偏低可能是“暂时性”情况，并乐观地认为经济活动将以“温和”速度扩张。

美国10年期公债收益率小幅上涨至2.360%。美国联邦基金利率期货走势预示美联储几乎完全可能在6月升息。

原油价格延续自周五所及五个月低点反弹的势头，因投资者押注主要产油国可能延长6月到期的减产协议。

沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。

布兰特原油期货每桶报49.76美元，涨0.66美元，或1.3%。(完)