亚股触及19个月新高略显高估 澳元表现熠熠生辉

路透香港2月16日 - 亚洲股市周四小涨至19个月新高，涨势受到美股持续上涨支撑，而美元经历近期反弹后遭遇一波获利了结。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。

美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。

一些投资者称，从技术角度看，市场近来数周反弹后显得有点估值过高。比如以相对强弱指标(RSI)来看，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数处于2015年以来最超买水平。

“我们在这些水平见到一些获利了结，香港股市的整体升势似乎维持完好，除非有重大修正发生，”丰盛金融资产管理董事黄国英说。

虽然最新的地区出口数据证实，亚洲经济活动正在加快升温，但政治不确定性和美国的反全球化言论让投资者不愿大举追加建仓。

“鉴于这些风险因素，我们对亚股保持谨慎乐观，预测未来12个月MSCI明晟亚太地区(除日本)指数将从当前水平上涨7%，来到550点，”德意志银行财富管理的亚洲投资长Tuan Huynh表示。

澳股回吐稍早涨幅，日内转为下跌，此前该国公布1月全职就业人口大幅减少。

**警惕情绪**

外汇市场的警惕情绪也很明显，随着投资人获利了结，美元最近的反弹之势动能殆尽，尽管最新数据显示美国通胀压力上升。

“零售销售似乎是受到价格上扬推升，而非实质消费增加，”巴克莱资深外汇策略师Shin Kadota表示。“由于美元本周上涨，投资人也了结获利。”

美联储主席叶伦在第二日赴国会发表证词时，并未提出央行升息时机的额外讯息；她在首日作证时曾暗示相当强硬的政策立场。

根据CME FedWatch，交易商也可能倾向让为美联储将把升息延至3月会议以后，年底前三次至四次升息的可能性小幅下滑。

美元指数下滑至100.92，周三曾反弹至一个月高点101.76。

澳元是亚洲汇市唯一亮点，兑日圆、瑞郎和欧元均升至数年高位，尽管澳洲就业报告发出的信号不一。

澳元兑美元报0.7708美元，突破关键阻力位0.77美元。由于数据显示澳洲失业率出人意料地下降，澳元曾一度冲上三个月高点0.7732美元。

大宗商品方面，油价走软，美国原油和汽油库存创纪录高位加剧了全球供应过剩的担忧。美国原油期货跌0.1%至每桶53.07美元。美国原油期货持平于每桶55.75美元。(完)