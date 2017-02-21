缺乏交投指引令亚洲股市持稳 但中国股市创两个月新高

路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，持守在上周四触及的19个月高点下方。该指数自12月23日以来累计上扬逾11%，当时曾在一波卖盘打压下跌至低点。

因美国市场周一逢假期休市，亚洲市场缺乏来自全球的交投线索。

中国股市引领亚股上涨，股指延续过去一个月近7%的涨幅，归功于来自国内机构投资者的新资金涌入市场且国内经济前景好转。

“我们上个月上调对中国股市的看法，因为经济数据强劲，且美国新政府发出的评论显示其对中国的立场软化，”里昂证券中国策略主管张耀昌表示。

中国沪深300指数.CSI300周一录得六个月来最佳单日表现，因有报导称养老基金将入市。同时，香港股市成交量最近几周明显上升。

尽管中国大陆股市反弹，但估值仍处于亚洲中等水平，中国股市市盈率(本益比)为19.7，远低于澳洲的25和印度的23。

**欧元走势持谨慎看法**

外汇市场方面，欧元整理隔夜跌幅，因对法国即将展开的大选的持续担忧打击了欧元区债券市场。

欧元跌至1.05875美元，周一则变动不大，部分原因是当天适逢美国休市令该国投资人缺席。欧元本月累计下跌近2%。

过去一周左右，对政局的担忧是投资人的主要顾虑，英国退欧后，市场对法国大选结果持谨慎看法。

“去年的巨大意外让所有人都吸取了教训。投资人可能不愿冒巨大风险。由于距离选举还有一些时间，欧元可能进一步承受压力，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

法国公债较德国公债利差周一升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。

法国最新调查盖过了围绕希腊乐观情绪的影响。希腊政府一位官员称，该国已与欧元区财长达成一致，将重启针对希腊救助检视的谈判。

自从周五两个左翼政党表示他们在讨论联手竞选后，围绕这种联手可能导致他们与勒庞展开对决的担忧打击欧元。

菲律宾披索兑美元周二触及10年新低，前一交易日跌穿关键支撑位，不过大型国营银行可能的一些美元抛盘抑制了跌幅。

美国10年期公债收益率持于2.44%左右，日本30年期公债收益率守在一年高位，因市场益发认为央行将容忍那些天期的收益率上升。

油价大致持稳，上周为五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。

布兰特原油期货升至每桶56.24美元，美国原油涨0.6%至53.71美元。(完)