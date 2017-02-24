亚股从一年半高位回落 特朗普对人民币的表态引关注

路透东京2月24日 - 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落，因铜和其它大宗商品价格突然下跌拖累材料股下滑，与此同时投资者在评估华盛顿在税收和汇率政策方面的立场。

美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。这无助于增强市场对中美贸易关系的信心。

市场似乎未对他的此番言论予以特别关注，因为仅在几小时之前，美国新财长刚刚承诺，将更加系统地分析中国的外汇政策操作。

“随着努钦正式宣誓就职，我猜从现在起大多数有关外汇政策的评论将由他来发出。他已经说了强势美元符合美国利益，”汇丰证券驻东京的宏观经济战略部长城田修司说。

离岸人民币兑美元几近持平于6.8545。人民币去年在新兴亚洲货币中表现垫底，在岸人民币跌约6.6%并逾20年来最大跌幅，尽管中国政府尽力遏制其跌势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，部分回吐本周涨幅，不过仍料连续第五周录得周线涨幅。

澳洲原材料类股构成最大拖累，因铜、铁矿石和其他大宗商品价格大跌。

香港恒生指数.HSI跌0.5%，沪综指.SSEC跌0.4%。

日本股市日经指数.N225跌0.2%。

MSCI明晟全球市场指数周四涨0.15%至446.69，一度触及纪录高点447.67，今年以来涨幅接近6%。

新兴市场领涨，自年初以来已累计升逾10%，得益于全球经济活动增强迹象以及大宗商品价格反弹。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI勉力连续第十日创下新高，连续刷新纪录高位的走势为1987年来最长，连涨时间则为2013年3月来最长。

交易商寄望特朗普政府和共和党掌控的国会能通过减税、减少监管以及扩大基础设施支出等措施拉动经济。

“美国市场对减税期望很高。另一方面，美联储3月升息的可能性看起来有限，这也利好股市，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

美国财长努钦周四公布了颇具雄心的减税日程表，计划到8月之前通过给美国中产阶层和企业减税的法案，他并称特朗普政府仍在研究边境税的问题。

由于特朗普曾承诺3月初公布给企业减税的“重大”计划，许多投资人期望周二他在国会演讲时给予更多说明。

周三公布的美联储会议记录推动美债收益率(殖利率)和美元下跌。会议记录显示，有投票权的委员普遍认为升息的迫切性不大。

美国10年期公债收益率触及两周低点2.372%。

美元兑日圆周四跌至两周低点112.55日圆，最新报112.85日圆。

欧元兑美元报1.0574美元，脱离了周三触及的六周低点1.0494美元。

油价在交易区间顶部附近持坚，得益于石油输出国组织(OPEC)较高的减产执行率。

美国原油期货报每桶54.33美元，盘中跌0.2%。(完)