亚股扳回跌幅 但投资者仍静待特朗普讲话

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透香港2月27日 - 亚股周一早盘收复先前跌幅，但仍持于19个月高点下方，因公债收益率受政治忧虑推动下滑，导致部分投资者在近期的涨势之后离场观望。
市场仍处于近期的宽幅震荡区间之内，关注美国总统特朗普周二晚间在国会联席会议的讲话，届时他可能公布减税计划的部分细节。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，早前曾跌0.3%。日本股市日经指数.N225跌1.2%，澳洲股市跌0.2%。
自去年12月底以来，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数累计上涨逾11%，上周五则跌0.7%。
“在看到一些强劲的业绩前，市场将继续处于修正阶段，”一家美国基金驻香港的证券主管预测道。
根据汤森路透数据，基于远期估值，亚太股市的市盈率为15倍，美国和欧洲股市的市盈率则分别为近19.6倍和16倍。
“随着市场对特朗普提议的刺激性支出计划失去耐心，不断升温的全球政治不确定性吸引了市场的大部分注意力，”澳新银行的策略师在一份晨报中说。
虽然美国股市周五勉力收高，但主要股指盘中大部分时间在平盘下方，说明市场谨慎情绪升温。
主权债券收益率周五下跌，拖累澳洲和日本债券收益率周一下滑，因股市疲软以及法国即将举行的大选导致避险情绪重燃。法国大选构成市场的重大政治风险。
投资者担心法国极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)可能赢得今年的总统大选，从而带领法国退出欧元区。民调显示，勒庞的支持率不及中间派候选人马克龙(Emmanuel Macron)和右翼候选人菲永(Francois Fillon)，但投资者尚未认为她将出局。
德国10年期公债收益率本月迄今已跌近30个基点，远超过美国可比公债收益率13个基点的降幅。
亚洲市场，日本五年期公债收益率跌至负0.14%，创11月中以来最低；10年期澳洲债券收益率也下挫3个基点至2.71%。
在汇市方面，美元早盘兑人民币以及菲律宾披索有所上涨，但兑主要货币仍维持在窄幅区间内。
许多投资者押注全球经济反弹、大宗商品价格走坚以及美国升息，因而加码美元仓位。高盛资产管理预计美元兑澳元、新西兰元和日圆将走高。
大宗商品市场，布兰特原油期货微幅上涨至每桶56.04美元，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货基本持平于每桶54美元。(完)
(编译 王颖/侯雪苹/汪红英/李爽/王琛；审校 张荻/王兴亚/王颖/孙茉莉/徐文焰)
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