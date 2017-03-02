亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励

路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，受澳洲和香港股市.HSI反弹拉动。

日经指数.N225涨1.3%至14个月高位。

涵盖46个国家的MSCI明晟全球市场指数周三涨近1%至纪录高位，创近三个月来最大单日涨幅。

道琼工业指数.DJI首次升穿21,000点关口，道琼工业指数和标普500指数.SPX涨约1.4%。

特朗普承诺大幅减轻中产阶级税负并对企业减税、大举增加基建支出、放宽监管；这些举措曾扶助美股自11月特朗普胜选以来逐步上扬。

特朗普未就他的税收和支出计划公布新的细节，但投资者因他的讲话论调不再那么具有挑衅性而受到激励，因特朗普试图推动他的经济成长计划在国会获得通过。

更重要的是，他的刺激计划正值全球经济动能增强之际。

2月摩根大通全球制造业PMI触及近六年最高水准。

“‘特朗普通胀’可能用词不当。制造业的升温要早于大选，而且2月份还在继续，”荷兰安智银行在一份报告中称，指的是上个月全球范围内的工厂活动数据普遍强劲。

“运气很重要。我们认为特朗普总统可能较为幸运，执政时正赶上债务问题及全球金融危机造成的担忧消退。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)若在本月稍晚升息，也将表明政策制定者对于美国及全球经济更有信心。

“美国经济已强劲到足以允许美联储升息。我们还将有1万亿(兆)美元的公共支出，”一家欧资银行的交易员说。

“在这种情况下，我们可能会看到美国股市逐步上涨，而且波动性依然较低，直至美联储(升息)遏制经济，”他说。

标普500金融股指数大涨2.84%，因包括纽约联邦储备银行总裁杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在内的几位重要联储官员暗示，本月可能会升息。

通常持鸽派立场的美联储理事布雷纳德也发表言论，称全球经济改善且美国经济稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。

美国政府周三公布的数据显示，1月通胀月率为四年来最高，抑制了家庭购买力，为升息提供理由。

美债收益率跳升，两年期美债收益率高见1.308%，为2009年8月来最高，该收益率最新报1.296%。

10年期美债收益率升至2.462%，仍低于12月触及的两年高位2.641%。

美国联邦利率期货目前预估美联储在3月14-15日政策会议中升息0.25个百分点的机率约为80%，本周初机率仅为30%左右。

周五将有更多美联储决策者发表演说，包括主席叶伦与副主席费舍尔(Stanley Fischer)，他们可能提供更多美联储政策走向的信号。

欧洲方面，法国公债与可比德债息差缩减至一个月来最窄幅度，此前受到财务丑闻冲击的法国保守派总统候选人菲永誓言参选到底。

这被视为抑制了法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)胜选的机率。勒庞若当选，可能促使法国脱离欧元区和欧盟。

在外汇市场，美联储升息预期升温令美元受益。

美元指数升至七周高点。

美元兑日圆涨0.2%至114.02日圆，欧元兑美元则下滑0.2%报1.0529。

英镑兑美元降至六周低位1.2261美元，因为英国经济数据令人失望，加剧了市场的紧张情绪。投资者对政局的担忧本已再度压制英镑走势。

油价守在近期区间内，美国原油供应触及纪录高位，抵消了石油输出国组织(OPEC)产油国遵守协议减产的迹象带来的支撑作用。

布兰特原油期货持平于每桶56.36美元，而美国原油期货微跌0.1%报每桶53.76美元。(完)