美国政策前景打击股市下跌 特朗普行情受挫

路透香港3月27日 - 美国股指期货和美元周一下跌，亚股也走势困顿，因为美国总统特朗普的医保改革努力失败，令人担忧他推行税制改革和扩大财政支出以促进经济增长计划的前景。

特朗普废除奥巴马医保法案的计划未能获得党内的足够支持，令投资人买入黄金和日圆等资产避险。撤销奥巴马医保法案是他竞选时做出的主要承诺之一。

美国股市指数期货下跌0.7%至六周低点，成交量庞大，这预示着美股今日稍晚将开低。

所谓的“特朗普复兴交易”(Trumpflation trades)，也就是押注美国和全球经济以及大宗商品等相关资产持续复苏，面临着沉重的卖压。

“各地市场近期已经涨了一段，这是一个全面获利了结的好时机，”香港丰盛融资基金经理黄国英表示。

不过黄国英表示，抛盘可能有限，资金已经落袋为安的投资人在场边等待。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大致持平，上周出现三周以来首次周线下跌。

日股日经指数.N225下跌1.5%，因美元重拾跌势，日圆反弹。

美国政策不确定性的上升也引发市场担忧，近期全球企业和消费者信心的升高，尤其是在亚洲地区，可能将开始消退。

从相对估值角度看，美股交投水平远高于历史均值，而亚股交投则大体符合均值水平，尽管近期经历了一波涨势。

“在那发展潜力仍然未变的地区，市场的任何大幅回调都是建立长期投资的机会。”安本资产管理公司投资经理姚鸿耀说道。截至2016年12月末，他所在的管理团队总计掌握着3,740亿美元的资产。

**美元挫跌**

美元兑一篮子货币跌至近两个月低点。

美元指数跌0.3%至99.287，为2月2日以来最低水平。

美元指数1月初曾触及接近104.00的14年高位，当时市场对特朗普总统任内将推出重大刺激举措的预期达到巅峰。

“眼下美元没有太大变动，市场将为其进一步滑落做准备，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。

经历医保立法挫折后，白宫周日向叛变的保守党议员发出警告，称他们应当支持特朗普的计划，否则特朗普会在今后的税改等立法之战中绕开他们。

众议院税务委员会主席称他希望今年春季开始着手税改。

欧元/美元涨0.45%报1.0847，此前曾涨至1.0849，为12月初以来最高。

美国现货公债收益率在近一个月低点附近交投，10年期公债收益率徘徊在2.36%附近，该水准为2月28日以来最低。

沪铜下滑0.7%，报每吨46,680元人民币，澳洲指标金属和矿业指数跌1.7%，为3月14日来最低。

油价大体持平，投资者仍担心OPEC引领的减产恐不足以降低美国创纪录的原油库存。

美国原油略涨至每桶48.15美元。

金价涨至每盎司1,253美元。(完)