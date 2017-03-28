亚股和美元回升 市场努力摆脱特朗普医保改革失利影响

路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%。

日本股市日经指数.N225跳涨1%，为逾两周来的最大单日涨幅。澳洲股市涨1.1%.

韩国股市.KS11涨0.3%，此前出炉的数据显示，韩国2016年第四季经季节调整后的国内生产总值(GDP)修正为较前季成长0.5%，略高于初值的成长0.4%。

香港恒生指数.HSI涨0.6%。

中国内地股市是地区表现逊色的市场之一，沪深300指数.CSI300跌0.2%左右，沪综指.SSEC跌0.4%。

隔夜美股标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI双双收低，但在盘中一度触及近六周低点后跌幅收窄。纳斯达克指数.IXIC则收高。

上周，特朗普未能获得足够支持通过医保改革立法，即便是共和党占据了国会的多数，在这之后风险偏好大降。

特朗普遭遇的这一挫折影响了全球风险资产走势，投资者担心特朗普是否有能力践行他的刺激政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在上周大跌后勉强复苏，市场认为特朗普政府将寻求国会在刺激增长政策方面给予支持，信心遂有所回归。

“当前市场似乎不太愿意将对特朗普的失望再进一步放大，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner在一份报告中写到。

“在经济增长显露出改善迹象、(美联储)显然着手收紧货币政策的背景下，已经发生于债市和美元的大幅修正，或许已反映出对特朗普行情的足够回缩。”

美国10年期公债收益率周二持稳于2.3746%，周一曾触及一个月低点。

美元兑日圆也几乎持平，报110.62日圆，周一曾创11月以来低点。

美元指数小升至99.23，周一曾跌至四个半月低点。

欧元兑美元持稳，报1.0861，周一曾触及11月以来高位。

大宗商品方面，风险偏好回温以及美元相对疲弱扶助提振油价摆脱上周所及的三个半月低点附近，但涨势受限，因对OPEC牵头的减产协议能否抵消美国产量增加的担忧挥之不去。

美国原油涨0.5%报每桶47.97美元，周一一度跌1.9%。

布兰特原油涨0.4%报每桶50.95美元。

现货金持平，报每盎司1,253.41美元，周一曾触及一个月高位。(完)