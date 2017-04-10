地缘政治风险上升打压亚股 而美国收紧政策前景支撑美元

路透香港4月10日 - 亚股周一下滑，因地缘政治风险升温促使投资者更为青睐公债等避险资产，同时美元则因为预期美国联邦储备委员会(美联储)收紧政策而获得支撑。

冲突风险上升，与之形成对比的是，市场观察人士对全球经济前景的看法或许是几年来最乐观的，本周中国数据料显示该国经济表现良好。

继上周美国对叙一处空军基地发动导弹袭击之后，美国总统特朗普的幕僚周日在美国对叙利亚政策方向问题上出现意见分歧。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)则表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜等在内的其他国家。

“地缘政治风险本周还将继续压制市场，不过个别股票或板块可能会有一些机会，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数连续第三个交易日走低，指向上周五测试的三周低位。

美国一位官员周六告诉路透，美国海军航母战斗群将驶往接近朝鲜半岛的太平洋西部水域，向朝鲜发出警示。

韩国股市.KS11跌至3月中以来最低位，因外资连续第六天卖出股票。韩股领跌地区股市。

港股.HSI逆势上涨，因地产股和金融股强劲。澳股亦走升，上涨0.7%至近两年高位，因油价和金属价格上涨拉抬大宗商品类股。

“冲突风险肯定升级，这应该会让美元兑多数亚币得到支撑，美联储的强硬评论亦助一臂之力，”丰业银行外汇策略师高奇称。

经济数据几无带来支撑作用，美国主要股指在震荡交投中收低，因周五公布的就业报告显示，3月非农就业岗位增加98,000个，为去年5月以来最少，且远低于分析师预期的180,000个。

风险指标小幅上升，CBOE波动率指数在13附近，3月初时在11附近，部分分析师因此发出全球股市回调的警告。

据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的最新数据显示，4月5日止当周投资者纷纷从发达国家的市场和新兴市场的股票基金中撤出资金。

美元指数升至一个月高点101.30附近。

只有避险日圆显示出一些韧性，美元兑日圆报111.44日圆。该货币对上周五触及110.11日圆，为3月27日来最低。

“地缘政治风险对日圆来说可能是个潜在的积极因素，因市场将倾向于避险，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

美国公债收益率(殖利率)上涨也对美元构成支撑，之前美国政策制定者的讲话增强了对美联储今年升息的预期。

美国10年期公债收益率周一报2.38%，周五一度跌破重要技术水平2.3%，为今年以来首次。

现货金报每盎司1,252.70美元，过去一个月上涨近5%。

油价持坚在每桶52.36美元，因叙利亚冲突有在中东地区内蔓延的风险。(完)