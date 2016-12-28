亚股尾随美股攀高 美国数据提振美元/日圆上涨

路透东京12月28日 - 亚洲股市周三尾随美股走高，在此同时美元兑日圆走强，此前美国公布的经济数据表现不俗。

原油价格守住庞大涨幅，因预期一旦产油国按时减产，供应将会趋紧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%。

澳洲股市乘搭大宗商品涨价东风，上扬1%。印尼股市.JKSE大涨1.9%，中国沪综指.SSEC小跌0.1%，日本日经指数.N225几无变动。

美国股市周二收盘小幅上涨，受助于消费者和楼市数据乐观，科技股上扬提振纳斯达克指数创收盘新高。

美元兑日圆涨0.2%至117.67，周二涨近0.5%；之前公布的数据显示美国12月消费者信心触及15年新高。

“在数据开始转向利空、或有新闻显示特朗普的刺激计划会达不到预期之前，美元的跌幅将会较小，并会上看新高位，”BK Asset Management外汇策略总经理Kathy Lien说道。

“但一旦有坏消息浮现的迹象，就可能出现大规模修正，很快变成大家蜂拥进行的做多美元交易，”Lien补充道。

美元指数持稳，报102.980。欧元兑美元小升0.1%，报1.0466美元，英镑收复前日的大部分跌幅，上涨0.2%至1.2290美元。

美国公债收益率周二涨至一周高位，对强劲的国内数据作出反应，美国数据加强了外界对美联储明年将采取一系列货币紧缩政策的期望。

在大宗商品市场，美国原油继隔夜上涨1.7%后，微幅走低至每桶53.81美元。

尽管交投淡静，油价在步入年末之际走升，因市场预计随着OPEC和非OPEC产油国达成的15年来首份减产协议自1月1日开始生效，油市供应将趋紧，由此给价格带来支撑。

油价走坚和美国数据乐观都帮助提振了更广泛的大宗商品市场。伦敦期铜在圣诞节过后的交易中上涨2%，报每吨5,575.50美元。

上海期锌和期镍价格也都扬升。

“对于2017年这些工业金属前景看好的信心相当强烈，这就是我们今天看到的状况，”一名在珀斯的大宗商品交易商表示，“让我们拭目以待这股气势会不会持续到稍晚的LME交投时段。”

大连铁矿石在上日终结连续九天下跌后延续涨势，最新上涨3.3%，至每吨567.5元人民币。

今年铁矿石已大涨约170%，受中国出台刺激措施预期的提振，此外也得益于即将执政的美国特朗普政府将增加基建支出的预期。(完)