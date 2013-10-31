亚洲市场略受打击 因美日央行维持刺激措施

* 美股、美债下滑，因美联储不如预期那样温和

* 美联储缩减购债仍将取决于经济数据，市场仍预期明年3月进行缩减

* 亚洲股市仅仅温和下跌，影响料短暂

* 日本央行会议再次承诺维持刺激措施，尽管经济已现好转迹象

路透悉尼10月31日 -亚洲市场周四略受创，因此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布的最新政策展望不如市场预期那样温和，提振了美国公债收益率(殖利率)和美元。

美联储的报告影响有限，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略微下跌0.3%。沪综指.SSEC下跌0.7%，日经指数.N225微跌0.4%。

日本央行周四维持货币政策不变，有越来越多迹象显示央行的大胆宽松举措已在广泛经济层面产生效应。这鼓舞市场人气。

周四公布的调查显示，日本10月制造业活动以三年多来最快速度成长。

澳洲方面也传出乐观消息，澳洲建筑许可飙升至2010年初以来最高，切实印证处于纪录低位的利率在支持经济增长方面发挥效力。

这些因素帮助减弱美股带来的拖累。美国股市下滑，此前美联储决定维持每月850亿美元购债规模不变，但对经济的担忧并未像有些人预期的那样严重。

鉴于美股本周曾触及纪录高位，随后出现的获利了结并不意外。

道琼工业指数.DJI下跌0.39%，标普500指数.SPX下滑0.49%。MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS显示跌幅不大，较2008年1月以来高位仅下跌0.1%。

交易员称，市场曾预期美联储声明会转向温和，而结果却并未如此，因此在某种程度上被认为是“鹰派”立场。

“我们把这份声明解读为是中性且均衡的，并认为美联储实际上处于按兵不动模式，”澳新银行分析师表示。

“即便能解读出其他意思，那也是美联储对经济的评估略显温和，暗示美联储试图不给人觉得其将在12月开始缩减政策的印象。”

**3月仍是焦点**

多数市场仍然预期美联储要到3月初才有可能开始缩减购债。美联储3月会议时将纳入新的官方经济预估。

值得注意的是，联邦基金期货对美联储声明波澜未兴，显示投资人认为官方利率要到2015年才有可能升息。

同样的，短天期美国公债收益率(殖利率)也站得很稳，中长天期券种仅温和上扬。10年期美债收益率守在2.53%，远低于9月初触及的3%高点。

汇率波幅也颇温和，美元稍稍脱离近期低位。美元指数.DXY盘中攀升至79.814。

欧元兑美元跌至1.3713美元，回吐周三涨幅。数据显示，欧元区10月经济景气指数上升，提振欧元周三上扬。美元兑日圆表现较好，触及98.44日圆，为日股提供一定支撑。

新西兰元反弹，之前该国央行称明年可能仍有必要加息，使其在收紧政策方面走在发达国家前列。

新西兰元兑美元因此一度涨0.005美元，不过央行还指出，强势新西兰元意味着可以等待较长时间再加息。

大宗商品方面，现货金回落，周三一度大涨1.2%。现货金报每盎司1,338.73美元，脱离1,359.16美元高位。

布兰特原油跌0.25美元，报每桶109.61美元，周三该合约上涨，因利比亚出口遇阻，导致继续对欧洲和亚洲的供应减少。

美国原油合约跌0.22美元，报每桶96.55美元，之前美国原油库存增幅超过预期。(完)

(编译 李爽 审校 王翔琼/张明钧)

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