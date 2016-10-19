亚股守住稍早升幅 对中国经济数据反应平淡

路透悉尼10月19日 - 亚洲股市周三守住稍早升幅，中国一连串数据证实经济在政府支出和房市火红的支撑下企稳，即使对债务的担忧持续升高。

市场对这些数据的初步反应冷淡，上海股市.SSEC小涨0.2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，周二跳涨1.4%。

澳洲指标股指升0.3%，日经指数.N225小涨0.17%。

中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，符合路透调查中值。

9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。

中国9月新增信贷及社融增量均冲高，当月房贷延续快速增长，但与此同时企业信贷大幅回暖，融资结构改善；而随着四季度严厉的楼市调控开始起效，信贷和社融的高增长难以为继，料10月金融数据将有明显降温。

信贷增长主要受楼市火爆推动，目前政府正试图在不引发房价崩盘的情况下为楼市降温。

企业财报令人鼓舞，推动美股周二上涨，这也提振了此间市场早盘人气。道琼工业指数.DJI收高0.42%，标准普尔500指数.SPX收升0.62%；纳斯达克指数.IXIC 收0.85%。

在标准普尔500指数52家已公布业绩的企业中，82%获利超过汤森路透I/B/E/S的预估。

英特尔(INTC.O)在盘后下跌5.4%，因其营收预估令投资者感到失望。

**英镑上涨**

数据显示美国9月核心消费者物价指数(CPI)同比涨幅放缓至2.2%，导致市场略微削减对美国12月升息的押注。

联邦基金利率期货走势暗示，美联储12月升息的可能性从70%下降至约65%。

美联储主席叶伦上周表示，联储可能允许通胀率超出其目标水准。

美国公债收益率下跌，与英国公债走势一致，市场对于退欧协议是否须获英国议会批准感到困惑。

与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)相比，外界预期英国议员可能不那么倾向于采取强硬的退欧立场。

该消息推升英镑至1.2302，周二曾大涨1%。

美元/日圆持稳在103.82，较上日所及的104.20小幅回落。美元指数下滑0.1%，报97.763。

欧元/美元报1.0990，欧洲央行周四召开政策会议前，市场态度谨慎，一些投资者押注欧洲央行总裁德拉吉将驳斥最近有关欧洲央行考虑缩减资产购买计划的传言。

大宗商品市场，油价扩大涨幅，因业内数据显示美国上周原油库存意外减少。

布兰特原油期货涨0.49美元，报每桶52.17美元。美国原油期货涨0.53美元，报50.82美元。(完)