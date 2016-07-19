亚洲股市下跌 油价延续隔夜跌势

路透东京7月19日 - 亚洲股市周二下跌，因油价下跌抑制了美股创下纪录新高引发的热情。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，脱离上周所及九个月高点，当时进入了技术性超买区域。

中国人民币兑美元持稳，上日逾五年来首次跌破6.7的重要心理关口。不过交易员预计人民币下行压力将会持续。

中国股市下跌，沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均跌约0.4%。

美国道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周一双双再创新高，因投资者乐观认为美国企业获利下降的势头正在触底。

“当市场到达如此高的水平时，很难维持始终如一的乐观，免不了会出现一些获利了结。”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera指出，油价对相关类股构成拖累。

原油价格依旧承压，油价周一下跌逾1%，因数据显示原油和精炼燃料油库存增加，加剧了对库存再度严重过剩的担忧。

布兰特原油期货跌0.3%至每桶46.82美元，周一曾下滑1.4%；美国原油期货跌0.4%至每桶45.07美元，昨晚下滑1.6%。

日本股市日经指数.N225缩减早前涨幅，但仍上涨0.5%；周一日本市场逢公众假日休市，周二重新开市，对日圆走软做出反应。

上周，日经指数累计涨了9.2%，创2009年12月以来最大周线涨幅，受益于美股涨势，以及市场寄望日本央行最早会在本月稍后的政策会议上实施进一步的刺激措施。

据知情消息人士称，日本决策者不会做到通过直接债务货币化来为政府支出融资的地步，但有可能采用积极的财政和货币扩张措施组合拳，来抵御通缩。

土耳其政变的消息损及风险偏好并提振避险货币日圆，之后政变被平息日圆回落。周一，土耳其政府对其警察队伍进行清洗，并要求美国向其引渡一名教士。土耳其政府称此人是未遂政变的主谋。

美元兑日圆回落，此前曾攀升至逾三周高位。美元/日圆最新下跌0.3%报105.90，日内稍早曾触及6月24日以来最高点106.33。

欧元兑美元持稳，报1.1076。

欧洲央行周四将召开例行政策会议，这是为期八周的暑假前召开的最后一次会议。外界预期欧洲央行不会采取任何新的宽松举措。

欧洲央行总裁德拉吉可能呼吁政府采取更多行动，以提振欧元区经济。

“我们预期欧洲央行将避免采取政策行动，”Rabobank策略师表示。

“需要更多的时间来评估英国退欧冲击，9月会议采取行动看来比较合理，”他们表示。其并称，会后记者会的问题可能专注在欧洲央行还有什么选项来放宽或扩大当前的货币政策。

一些债券交易商认为，根据欧洲央行的1.7万亿(兆)欧元刺激计划，可能面临无券可买的困境。目前有超过半数的德国债券不适用于该计划。

美元指数几近持平，报96.555。

现货金小跌，报每盎司1,327.87美元，周一时一度跌1%。(完)