亚洲股市及债市下挫 受央行政策风险惊吓

路透悉尼9月12日 - 亚洲股市周一挫跌，债券收益率(殖利率)上扬、以及美国联邦储备委员会(美联储)可能认真考虑最快下周升息等因素，令投资人胆战心惊。

有多项报导指出，日本央行正在想办法让日本公债收益率曲线趋陡，再加上有人揣测各国央行大多已经耗尽了新的刺激措施选项，这也让全球主权债券及冒险意愿受到打击。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.9%，脱离13个月高位。这也是该指数自6月底英国公投退欧以来的最大单日跌幅。

中国沪综指跟随其下跌1.5%。澳洲股市则挫跌2%。

日股日经指数.N225跌1.5%，因避险情绪扶助日圆走坚。

交易员不能确定日本央行若在本月稍晚的政策检视中决定推动收益率曲线变得更加陡峭，将尝试以何种方式实现。不过市场担心，缩减购买长期债券可能是选项之一。

E-迷你标普500指数期货显现些许韧性，仅小跌0.2%。

部分联储官员一直试图让市场相信9月会议仍有升息的可能性，即便联邦基金利率期货暗示升息机率仅有25%。

周一将有不少于三名联储官员发表谈话，包括明显偏向鸽派的联储理事布雷纳德。若出现任何暗示强硬立场的言论，或将令债市与股市进一步承压。

“针对名目通胀率及中性利率偏低，相对于就业市场强劲及资产价格高涨的讨论，持续在美国沸沸扬扬，”澳新银行分析师表示。

“鉴于目前所见到的看法相当分歧，看来中间派官员料为9月升息与否的关键。以目前所发表的观点来看，升息与不升息都有可能，因此市场会出现更多的波动。”

CBOE波动性指数周五收在6月底来最高。道琼工业指数.DJI周五下挫2.13%，标准普尔500 .SPX指数大跌2.45%，纳斯达克指数.IXIC跌2.54%。

相比之下，债券的超低收益率使得股票回报显得更具吸引力，因此债券收益率若持续上升，则可能打压股票估值。

例如，指标德国10年期公债收益率自7月22日以来首次转为正值，收报0.02%，为6月23日以来最高。美国10年期和30年期公债收益率均触及11周高位。

**避险**

汇市方面，突然出现的一轮避险潮使日圆等避险货币受益，同时损及澳元等收益率较高货币的套利交易。

澳元兑日圆两个交易日内下跌1.5%，报77.21日圆；日圆兑美元走坚，报102.49日圆。

欧元持观望态度，兑美元报1.1248美元，此前德国贸易数据拖累欧元周五自1.1271美元下跌。美元指数下滑0.1%至95.225。

有关民主党候选人希拉里在“911”遇难者悼念仪式上病倒并被诊断出肺炎的消息，使周一的市场更添不安。

市场本来基本预计克林顿将赢得总统大选，并未真正考虑如果特朗普胜选的话，会在经济和国家安全方面有什么影响。

朝鲜的第五次、也是最大一次核试验已点燃了地缘政治忧虑，周边国家和联合国一直无力控制的一个威胁再次升级。

韩国联合通讯社周一援引韩国政府消息人士报导，朝鲜已完成了再次核试的准备工作。

大宗商品方面，亚洲市场油价延续了上周五跌幅达4%的大跌之势，之前有报导称，美国石油钻探活动有所增加，表明生产商可在当前水平附近实现赢利。

布兰特原油跌0.69美元，跌幅约1.5%，报在每桶47.32美元，美国原油期货跌0.74美元至每桶45.14美元。(完)