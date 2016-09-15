亚股走势踌躇不决 政策不确定性与油价下挫削弱信心

路透东京9月15日 - 亚洲股市周四走势犹豫不决，投资者认为主要央行刺激经济增长的能力明显降低，而原油价格下挫加剧了避险情绪。

虽然围绕美国联邦储备委员会(美联储)下周会议上升息的预期降温，但投资者仍预期联储在年底前将收紧政策。

欧洲央行和日本央行等主要央行祭出的大规模货币宽松举措有着明显局限性，这也使风险人气普遍恶化，推动全球债券收益率走高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.1%。

澳洲股市下滑0.2%。韩股综合股价指数(KOSPI).KS11小涨0.4%，日经指数.N225跌幅超过1%，触及三周低点。

“有关日本央行已难以拿出有效政策的担忧，令投资者趋于避险，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。

美联储和日本央行都将在下周二和周三举行为期两天的会议，日本央行将全面检视其政策。

日本央行已经采取一系列非常规政策举措，比如负利率，有人认为负利率将成为未来宽松措施主轴。

亚洲时段市场表现沉闷。隔夜美股亦表现平淡，道琼工业指数.DJI跌0.2%，标准普尔500指数.SPX下滑0.1%，受未来升息的不确定性和能源股下滑拖累。

英国央行将是周四的关注焦点。英国央行继上个月放松政策后，今日稍晚料宣布维持政策不变，有迹象显示该央行高估了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击。

“在8月刚刚增加刺激举措后，英国央行不会急于增加购债或再次降息，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien说。

“近期出炉的数据显示了他们的努力是如何见效的，因此虽然英国央行将对进一步采取刺激举措敞开大门，但他们应该指出经济形势改善，并暗示市场他们目前处于观望模式。”

英镑兑美元延续隔夜温和上涨走势，最新涨0.1%至1.3258美元。

其它方面，美元兑日圆下滑0.3%至102.150日圆，上日曾短暂涨至103.00日圆上方，因市场揣测日本央行下周会增加刺激措施。

欧元兑美元持平于1.1247。

布兰特原油期货上涨0.5%至每桶46.08美元，周三挫跌2.6%，当时数据显示美国上周油品库存大增，抵销了原油库存意外下滑的效应。

美国10年期公债收益率报1.702%，上日一度跌至1.682%。

债市不振的情况略有改善；近期债市颓势导致10年期公债收益率本周稍早升至三个月高点1.752%。

长天期公债过去一个月多数时间表现落后，呼应日本政府公债收益率曲线趋陡。日本央行正在研究各种让收益率曲线趋陡的选项，以促进受到长期利率偏低打击的银行业者提供新贷款。(完)