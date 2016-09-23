亚洲股市持稳于近14个月高位 日债收益率下降

路透东京9月23日 - 亚洲股市周五持于接近14个月高位，因对美国联邦储备委员会(美联储)将非常缓慢地升息的预期重燃，而日本央行公布新的政策计划后，日本债券收益率(殖利率)下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持稳，接近9月初触及的2015年7月以来最高点。

日股日经指数.N225跌0.1%，对周四日本市场休市时日圆上涨做出反应。

美股标普500指数.SPX涨0.65%，房地产板块领涨1.9%。

标普500指数收获两个多月来最佳的两日表现，纳斯达克指数收在纪录高位。

美联储周三维持利率不变，股市随后上涨；低利率环境帮助支撑了2008年全球金融危机以来的股市牛市。

“因为美联储迟迟未见升息，全球金融市场的流动性还会再宽裕几个月，”Okasan Asset Management资深策略师Tatsushi Maeno说道。

美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，从目前的情况来看，美国经济增长加速，需要升息以防经济过热，以及由此引发的高通胀。

但市场对美联储政策的预期基本没有改变，利率期货走势反映12月加息的概率为60%，较联储会议前几无变动。

更为重要的是，美联储亦预期来年以及2018年的加息之路并不会那么快，引燃人们对公债收益率在可预见的将来将持于低点的预期。

“美联储官员调降了他们对于加息的预期。美联储会议证实，低利率将比原先认为持续更长时间，”汇丰银行驻东京宏观经济策略主管城田修司说。

美国10年期公债收益率一度跌至1.608%，较周三触及的高点1.738%大幅下滑，为近两周以来的最低水平。

德国公债收益率也下跌约10个基点，从周三的0.005%降至负0.093%。

日本10年期公债收益率下跌2.0个基点至负0.050%，30年期公债收益率跌5.0个基点至0.460%，触及两周低点。

日本央行周三表示，将设法引导10年期日本公债收益率在零附近，但分析师对日央行如何对收益率施加控制及导向何方仍感到怀疑。

许多市场人士认为，若日央行继续当前的大规模债券购买步调，长期债券收益率可能下降。

汇市方面，美元受美联储政策前景影响而走软，美元指数周四跌至近两周低位。

美元指数最新报95.530，脱离周四所及低点95.048，但本周累计跌0.5%。

欧元/美元报1.1196，自周三触及的三周低位1.1123回升。

日圆兑美元从周四所及四周高点100.10回落至101.10。日本财务省财务官浅川雅嗣周四表示，日本财经当局正在注意汇市的投机性波动，必要时将采取回应。

油价周四升至两周高点，受美国政府数据显示原油库存意外下滑扶助。

不过路透报导称，石油输出国组织(OPEC)就产量合作举行为期两日的专家级会议并无重大进展后，油价回吐些许涨幅。

而OPEC与其他主要产油国将于9月26-28日举行正式会议，讨论可能的冻产。

布兰特原油报每桶47.27美元，周四升至47.83美元。

此外，伦敦期铜周四升至六周高点，受美联储政策支撑，尽管需求成长放缓疑虑未除。伦铜最新报每吨4,830.5美元，此前一度高见每吨4,858.5美元。(完)