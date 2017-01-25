美股走强提振亚股触及三个月高位 美元暂时反弹

路透香港1月25日 - 亚洲股市周三小涨至三个月高点，得益于美股收高。与此同时，美元反弹之势看似脆弱，因一些投资者愈发怀疑美国总统特朗普的政策能否带来进一步上涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.1%，创下去年10月末以来最高位。澳洲股市和日本股市.N225引领本地区股市走高。

美银美林驻香港的外汇策略师Adarsh Sinha称，“近几日美元空头仓位被全面解除，但在美国财政刺激规模更为清晰、美联储政策立场因而更为强硬之前，美元兑主要货币将处于宽幅区间交投。”

美元在隔夜市场终止了近期连跌势头，且美债收益率走高，因特朗普从上任最初几日关注保护主义，转为聚焦经济增长动议，包括承诺调整公司税。

特朗普签署两项政令，继续推进存在争议的Keystone XL和Dakota Access输油管道项目，推翻了奥巴马政府做出的主要环境保护决定，支持能源基础设施建设。

他还会见了美国三大汽车巨头，向其施压要求加大美国汽车生产。

美元指数周二结束三天连跌，但周三再次略微下滑。

英镑延续隔夜涨势，兑美元报1.2524。之前英国最高法院裁定，首相特雷莎·梅必须获得议会同意后，才能展开英国退欧正式程序。英镑过去一周涨4%。

“尽管过去18个小时外汇市场比较安静，但交易商仍紧张不安，”在线外汇平台OANDA驻新加坡资深交易员Stephen Innes表示。

尽管美国股市周二在金融和科技股引领下全线上扬，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录高点，但根据一些指标，市场估值似乎有点太高了。

根据汤森路透Datastream，标普500指数的预估市盈率目前约为17倍，高于10年均值14.2倍。

债市方面，美国公债收益率上涨，其中两年期公债收益率持坚于1.22%，高于周二的1.15%，反映出强劲的经济状况。10年期美债收益率报2.47%。

油价在隔夜上涨后进行盘整。布兰特原油期货下跌0.13美元或0.2%，至每桶55.31美元，隔夜涨0.4%。

围绕特朗普经济增长政策的乐观情绪重现，使得提振金价近期上涨的因素消退；现货金现持稳于每盎司1,210美元附近。(完)