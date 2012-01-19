亚洲经济增速降至中等 政策前景晦暗不明

亚洲经济记者 Emily Kaiser; 编译 李爽/高琦

路透新加坡1月19日电---亚洲经济增速可能减缓至中等,若指望其对全球经济提供强力支撑,这样的增速有点太慢,但也没有慢到让决策层大举放宽政策的程度.

亚洲多数新兴经济体都有降息或提高政府支出的空间,以应对全球经济下滑的冲击.

但最近出炉的亚洲经济数据表明,经济成长放缓程度并不像许多分析师担心的那麽严重.这支持了其观望立场,尤其是当欧债危机这一最大的经济威胁还很难预期的情况下.

"数据仍表明经济成长在失去动能,但速度并未达到须立即采取行动的地步,"美银-美林新兴亚洲利率策略师Claudio Piron表示.

以中国第四季经济增长数据为例,尽管同比8.9%的增幅为2009年中期以来最慢,但仍稍高於路透调查的分析师预估.

印度12月制造业活动增幅远超预期,缓解了对该国经济逐渐降温的担忧.然而其国内生产总值(GDP)成长已大幅减缓,并可能在本季恶化.

新加坡12月非石油类出口大增16.4%,比路透调查预估高出三倍多.但分析师仍认为,新加坡至少是滑入短暂衰退.

这令政策前景有些晦暗不明.

"似乎按兵不动是亚洲决策者的最合适选择,"麦格理亚洲分析师Peter Eadon-Clarke在写给客户的报告中称.

浏览亚洲利率图表,请点选(link.reuters.com/wyd26s).

对於那些一直将希望寄托在亚洲经济体身上、指望亚洲能够在欧洲步履蹒跚和美国表现乏力之际有所担负的全球投资者来讲,亚洲目前这种温吞增长前景恐怕最让他们头疼.

世界银行已经在周三调降了全球增长预估,预计今年全球经济仅成长2.5%,明年料达到3.1%.

虽然调降主要是源於发达经济体的前景更为黯淡,但世界银行也同时下调了对於发展中国家的预估,并向新兴市场发出警告,提醒他们做好应急准备,以防全球经济出现类似2008年那样的大滑坡.不过,除非是这种风险变为现实,否则亚洲官员们仍将满足于迟缓的行动.

美国银行的Piron在吉隆坡访问客户期间对路透表示,投资者已然开始调降对於韩国、马来西亚和泰国的降息预期,认为货币政策的放缓步伐将是渐进的且是斟酌进行的.

亚洲地区的通胀率在过去六个月里普遍全面下滑,但其中部分是因为通胀率在2010年末开始攀升,因此使得按年计算的增幅显得比较可喜而已.

而引发通胀的根源其实依然存在.较低的失业率推高了中国等国家的薪资增长.收入的增加意味着人们能花费更多购买食品,推高肉类和牲畜饲料作物的需求.

诸上种种都令决策者在做决定时更加犹疑不定.

**亚洲时机的把握**

部分投资者或许会对亚洲决策者渐进的处理方式感到失望.但对於多数亚洲经济体而言,他们完全有资本不慌不忙的行事,因为货币政策的制定环境依然相当宽松.

亚洲地区的指标利率还都普遍低於2008年危机大爆发之前时的水准.即便是在印度,尽管央行自2010年3月起升息13次,该国利率依然略低於2008年的峰值.

印尼、泰国和澳洲的央行从2011年起开始放宽政策,中国则是通过调降存款准备金率来刺激更多放贷.预计在2012年,印度、印尼、菲律宾和韩国将采取更多的降息.

但据周四的路透调查,分析师认为这轮降息将是短暂的.以澳洲为例,估计仅会在2012年第一季再降一次利率,而到2013年中时利率可能回到目前的水平.同样的情形料也将发生在印尼和韩国,预计2012年至少降息一次,然後自2013年中开始又收紧政策.

但Piron指出,中国和印度看似更关注于让金融体系有充裕的资金来顺畅运作,而不是为了防备经济放缓来降息.(完)

--译文审校 艾茂林/丁琦

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