亚洲经济成长及炼厂维修料将支撑今年柴油价格

日本央行副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 亚洲柴油需求2013年将成长3.1%--分析师
* 炼厂维修将打乱3-6月的供给
* 中国和印度将带动成长
撰稿/Jessica Jaganathan
路透新加坡1月10日 - 亚洲2013年柴油价格在年中之前可望获得支撑,因炼厂纷纷排定维修,且预期经济将会转佳.之后,中东新炼厂产能的涌现料使得供给过剩的情形恶化.
今年合约升水已经协商完成,结果高于预期,因预期在维修期间会出现供给紧缩.
能源谘询机构FGE分析师Alex Yap表示,亚洲今年柴油需求将成长3.1%,增幅高于2012年的2.7%;柴油需求是亚洲经济活动的主要指标之一,因其广泛用于运输及各项工业.
炼厂例行检修及经济成长率提高,应会持续支撑柴油炼油利润;2012年柴油年度平均炼油利润为五年高位.
"过去两年的多数时间,柴油利润其实相当高,只要一有重大炼厂事件或是来自欧洲的强劲需求,柴油利润就会升到每桶20美元以上,"Yap称.
Yap指出,中国及印度仍将是主要成长推动力.
由于新增产能超过疲软经济成长所需,在2012年尾段,印度及中国的柴油出口,每个月至少增加50万吨,今年的出口可能下滑,以满足国内市场需求.(完)
(编译 张明钧/蔡美珍; 审校 高琦)
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