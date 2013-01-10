亚洲经济成长及炼厂维修料将支撑今年柴油价格

* 亚洲柴油需求2013年将成长3.1%--分析师

* 炼厂维修将打乱3-6月的供给

* 中国和印度将带动成长

撰稿/Jessica Jaganathan

路透新加坡1月10日 - 亚洲2013年柴油价格在年中之前可望获得支撑,因炼厂纷纷排定维修,且预期经济将会转佳.之后,中东新炼厂产能的涌现料使得供给过剩的情形恶化.

今年合约升水已经协商完成,结果高于预期,因预期在维修期间会出现供给紧缩.

能源谘询机构FGE分析师Alex Yap表示,亚洲今年柴油需求将成长3.1%,增幅高于2012年的2.7%;柴油需求是亚洲经济活动的主要指标之一,因其广泛用于运输及各项工业.

炼厂例行检修及经济成长率提高,应会持续支撑柴油炼油利润;2012年柴油年度平均炼油利润为五年高位.

"过去两年的多数时间,柴油利润其实相当高,只要一有重大炼厂事件或是来自欧洲的强劲需求,柴油利润就会升到每桶20美元以上,"Yap称.

Yap指出,中国及印度仍将是主要成长推动力.

由于新增产能超过疲软经济成长所需,在2012年尾段,印度及中国的柴油出口,每个月至少增加50万吨,今年的出口可能下滑,以满足国内市场需求.(完)

(编译 张明钧/蔡美珍; 审校 高琦)

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