微信与Line等亚洲信息应用大打广告牌 抢占全球市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Sophie Knight
路透东京10月23日 - 在全球信息应用大战中，中国微信和日本Line推出了一些重磅营销手段，其中包括球星梅西(Lionel Messi)代言的电视广告，为它们海外业务大增使出杀手锏。
其它信息应用，包括其它常用应用，在营销方面都投入较少，因此这种重磅营销策略就显得格外耀眼。来自美国的竞争对手WhatsApp根本就不做广告，它之所以在诸多西方国家中成为主要的聊天应用，靠的仅仅是人们的口口相传。
腾讯控股 旗下的微信今年在海外的营销预算高达2亿美元。韩国Naver公司 的Line拒绝透露其营销预算，但Line在很多市场的推广都是倚仗明星领衔的电视广告。
这两家公司均认为眼下正是创立国际品牌的最好时机，如果策略正确，它们将对在西方家喻户晓的Facebook及其即时聊天工具形成严重的威胁。
为了吸引用户，微信和Line在应用中都增加了“贴纸表情”和卡通化的动态表情、游戏以及一些其它功能。但究竟此类手段能否能吸引住长期用户，以及重金广告攻势能有多大收效，人们还需拭目以待。
伦敦的一位移动和数字多媒体顾问Benedict Evans说：“Line的市场份额在很大程度上是靠营销获得的，关键要看其用户粘度能有多高。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜(完)
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