马来西亚与印尼宣称将临时接纳7000名“海上移民”

路透吉隆坡5月20日（记者Praveen Menon） - 马来西亚和印尼周三表示将会为漂泊在其海域附近的7,000名移民提供临时性栖身之所，但明确表示不会接纳更多。

已有逾3,000名“海上移民”在马来西亚和印尼上岸，马来西亚、印尼和泰国三国都奉行“邻避”政策，将靠近本国海岸的运载移民的渔船推走。

这些移民包括来自缅甸的罗兴亚族穆斯林和孟加拉国人，本为逃避国内的政治迫害和贫苦环境，如今却在海上饥寒交迫、遭受疾病困扰。

“我们需要清楚说明的是，我们将仅会接纳目前在公海上的这些人，”马来西亚外交部长阿尼法（Anifah Aman）说。“但如果有更多人涌入，任何情况下都不要指望我们会接纳更多。”

马来西亚和印尼政府在吉隆坡发表联合声明称，他们将提供“安置和遣返”选项，这一工作将通过国际社会的努力在一年内完成。

泰国外长也出席了在吉隆坡举行的此次会议。

“国际社会有责任向马来西亚、印尼和泰国提供必要帮助，尤其是经济资助，使他们能为目前处于危险中的这些非常规移民提供临时性居所和人道主义援助，”该声明称。

阿尼法表示将会为移民建立临时性居所，但不是在移民们所青睐的中转站泰国。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。