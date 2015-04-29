亚洲内部移民增长 偷渡活动引发人口贩卖忧虑--联合国

汤森路透基金会曼谷4月28日 - 联合国周二称，偷渡网络正在利用亚洲地区内上升的移民潮谋利，越来越多移民面临被贩卖和虐待的威胁。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在一份重要的人口犯罪报告中称，人口走私者利用合法移民渠道匮乏的局面，向偷渡者每人索取最高达5万美金的费用。亚洲人口走私交易规模达20亿美元。

该报告称，因新的基础设施与边境开放，亚洲内部的移民预计将以前所未有的速度增长，正常移民日渐增多增加了识别非法移民的难度。

UNODC称，在外国非法居住和工作的非法移民很容易遭到虐待、剥削与贩卖。

UNODC称，东南亚依旧是人口走私的主要来源、中转站以及目的地。尽管大多数人口走私发生于亚洲地区内部，但走私路线亦可远至澳大利亚、新西兰和美国。

泰国和马来西拉是世界最猖獗的人口走私中心。

“偷渡网络灵活性很高，能迅速适应环境变化，譬如在边境控制增强的情况下改变偷渡路径，”UNODC东南亚与太平洋地区代表Jeremy Douglas说道。

“此外，偷渡网络大量制作与使用伪造文件。”

UNODC称，人口走私者通常勾结腐败官员，在后者帮助下越境、伪造文件以及提供边境控制路线的信息。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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