亚洲武装组织越发推崇伊斯兰国极端主义

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉9月26日 - 菲律宾武装分子威胁杀害一名德国人质，显示其与伊斯兰国的团结；这是伊斯兰国极端主义在亚洲得到推行的迹象，对地区安全构成越来越大的威胁。
安全官员和分析师认为，印尼、马来西亚和菲律宾等国家有超过100人前往伊拉克和叙利亚帮助伊斯兰国。一家知名安全组织本周发布的报告显示，马来西亚和印尼武装分子曾探讨在伊斯兰国内部成立一个100人的说马来语的部队，地点在叙利亚。
美国太平洋司令部司令Samuel Locklear周四称，约1,000名来自印度洋和太平洋国家的人可能加入了伊斯兰国，在叙利亚或伊拉克参战。
“这个数字未来可能会扩大。”Locklear在五角大楼对记者说道。
安全分析师称，亚洲有几千人宣誓效忠伊斯兰国，当地武装组织受到暴力互联网视频和通过社交媒体呼吁圣战等推广极端主义手段的影响。安全官员称，这很令人不安，特别是当经历过战场洗礼的武装分子从中东回国后。
Twitter上发布的信息显示，菲律宾阿布沙耶夫组织威胁杀害10月10日绑架的两名德国人质中的一人。该组织要求德国提供56亿美元的赎金，并停止支持美国领导的打击伊斯兰国行动。
德国外交部发言人在例行记者会上表示，“威胁不是影响德国外交政策的恰当方法”，外交部的危机组织正在采取行动。
安全官员认为，除了承诺拥护伊斯兰国，阿布沙耶夫组织与伊斯兰国没有其他联系，这是阿布沙耶夫组织卷土重来、获取公众支持的举动。
“我们认为没有直接联系，他们可能是想搭顺风车，获取支持。我们认为这是出名的方式，因为阿布沙耶夫组织正在走下坡路。”菲律宾军方发言人Ramon Zagala说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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