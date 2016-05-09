亚洲股市多数下跌 因美国就业和中国贸易数据令人失望

路透东京5月9日 - 亚洲股市周一多数下跌，因美国上周五公布的就业报告令人对该国经济力度产生疑虑，而且中国公布的贸易数据也不及预期。

与此同时，加拿大野火引发石油供应担忧，提振原油价格大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%。澳洲股市跌0.4%，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.6%。

中国股市沪综指.SSEC下跌逾2%，周末公布的数据显示，中国4月出口下降2.8%。

日股日经指数.N225逆势上涨0.5%，因日圆近期涨势似乎停了下来。

“投资者信心最终有所恢复。除非美元跌破105日圆关口，否则日经指数或将开启复苏进程，”大和证券股票策略师高桥和宏表示。

美股周五温和上扬，因美国就业报告逊于预期，助燃对美联储将不得不以非常缓慢的速度加息的预期。道琼工业指数.DJI周五涨0.4%，标普500指数.SPX涨0.3%。

美国4月非农就业岗位增加16万个，为去年9月以来最小增幅，且低于分析师预估的20万个。这促使一些金融机构对美联储今年加息次数的预期降至一次，数据公布前预期为两次。

美元兑日圆涨0.2%报107.29。周五疲弱数据公布后美元最初下跌，但随后反弹，因纽约联储总裁杜德利称，今年加息两次仍是“合理预期”。

美元兑日圆距离上周所及18个月低点105.55日圆仍不远。

“市场目前预计12月会有一次加息，明年不会有。一些人或许仍预计6月加息，但这种可能性已经下降，因美国物价上升速度正在放缓，”SMBC日兴证券首席经济分析师牧野润一写道。

“这表明不能指望美联储的政策逆转日圆的升势。如果日本央行希望削弱日圆，将需要通过自己的政策来完成。”

欧元兑美元下跌0.1%至1.1398，之前曾触及1.1380，为4月29日以来最低。

美元指数触及4月28日以来最高94.056。

澳元兑美元几乎持平，报0.7373，在上周五下跌逾1%，之前澳洲央行下调了通胀率预估。

美国原油期货上扬1.9%至每桶45.52美元，布兰特原油期货扬升1.4%至每桶46.00美元，因肆虐加拿大油砂产区的野火迫使该国半数油砂产能关闭。

石油市场也在消化周末沙特任命新石油部长，取代原部长欧纳密的消息。新获任命的Khalid al-Falih支持改革石油市场。

美元走坚推动铜价下滑。美元升值会令铜等大宗商品对持有其他货币的买家而言更贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜最低跌至每吨4,720美元的一个月低位。

现货金下滑0.3%至每盎司1,285.16美元，上周因美元全面回落而触及15个月高位1.303.60美元。(完)