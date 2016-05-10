亚洲股市跌至两个月低点 美元上涨

路透香港5月10日 - 亚洲股市周二跌至两个月低点，因油价下跌打压人气，而美元兑其他货币上涨，得益于全球主要央行货币政策走向的差异愈发明显。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.2%，至3月11日来的低点。香港和中国内地股市领跌亚洲市场。

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，继续和上月持平，略低于路透调查预估中值2.4%。而4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌3.4%，为2014年12月以来最小降幅，路透调查预估中值原本为下降3.8%。

中国3月数据强劲，此前已经打击了进一步放松货币政策的预期。但分析师对于未来数据变化情况看法分歧。

“我认为货币政策将保持稳定，采取结构性放松--对于某些领域进行有针对性的放松，”华宝信托宏观经济学家聂文表示。

他说，有可能降低存款准备金率，尽管中国央行一直依赖其他工具来注入流动性。

周一，人民日报刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

由于日圆跌势重燃，投资者涌入日本股市.N225，推动股市上扬1.5%，尽管第一季企业获利可能疲弱使得人气普遍趋于谨慎。

“或许需要数月时间来消化这些坏消息，因此市场可能会暂时保持疲软，”Sumitomo Mitsui Trust Asset Management旗下战略投资部总经理Masashi Oda称。

菲律宾主要股指.PSI盘初下跌，因言辞犀利的候选人杜特地(Rodrigo Duterte)看来几乎肯定将成为下任总统，但股指之后反弹，现涨0.6%。

美股隔夜表现受油价下跌影响而涨跌互见。油市预期美国原油库存料再度升高至纪录高位，打压油价下滑。

汇市方面，美元周二维持涨势，无视美国公债收益率普遍回落。美元兑日圆升破108.74，兑欧元站上1.13。

由于美联储官员暗示市场低估升息可能性，加上日本口头警告将阻升日圆，因此交易员益发看涨美元。

“不要低估空头回补的力道，”BK Asset Management总监KathyLien在研究报告称。

虽然投资者仍对美元兑日圆“逢高出货”，但Lien称，若突破20日移动均线切入位108.83，则美元可能迅速升至110日圆。

“当汇价迅速涨高后，导致投资者恐慌并放弃其仓位，那么涨幅可能很大，尤其是仓位严重偏向相反方向时，”她说。

日圆上涨后，日本财务大臣麻生太郎周一表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。麻生太郎周二重申这一讯息。

美国原油在亚洲盘初跌0.3%报每桶43.31美元，周一跌2.8%。布兰特原油隔夜跌3.8%，结算价报43.63美元，之后略微上扬。

美元上涨推动金价下跌，现货金周二跌至一周半低点。金价在4月最后一周上涨后一直持稳。(完)