亚洲股市因经济前景忧虑转跌 公债市场走坚

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港5月11日 - 亚洲股市周三回吐早盘涨幅转跌，由于缺乏中国以及其它新兴市场经济持续复苏的迹象，投资者没有理会隔夜市场全球股市的大涨走势，而是考虑买入债券。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%，之前在早盘一度涨0.4%。周二该指数触及八周低点。
香港股市恒生指数.HSI下跌1%，领跌亚洲股市。韩国股市.KS11跌0.6%，台湾股市.TW11下滑0.4%。它们最易受到中国经济持续滑坡的影响。
日本股市是亚洲股市中罕有的亮点，日经指数.N225上扬0.3%，因日圆全线疲软，不过整体人气仍谨慎。
“我认为市场受到负面消息匮乏的支撑。并不是我们有明确的理由看好全球经济，而是可能有一些过度空仓解除，”大和证券首席全球策略师Hirokazu Kabeya表示。
虽然中国3月经济数据强劲，引燃对于该国经济好转的期望，但4月迄今数据表现好坏不一，而且很多行业债务水平激增，引燃对于复苏是否可持续的疑虑。
MSCI明晟全球股市指数.MIAPJ0000PUS上涨近1.1%，为约一个月来最佳表现的一天。标准普尔500指数.SPX涨1.3%，为两个月来表现最好的一天。
亚马逊以劲扬3.4%领涨标准普尔500指数，收于纪录高位，此前分析师将其目标价调高，另外肉毒杆菌制造商艾尔建(Allergan) (AGN.N)在公布强劲业绩后上涨5.3%。
尽管隔夜股市上涨，但债市仍受到强有力支撑，表明在全球增长疲软的环境下，市场短期内依然对高风险资产前景保持谨慎。
周二的三年期美债标售获强劲需求，10年期美债收益率(殖利率)为1.75%，距离2016年低点1.53%不远。
日本公债也反映出全球市场的谨慎基调，10年期日本公债收益率暂时在0.095%附近。
信贷市场上，高收益率企业债交易所上市基金(ETF)(HYG)及投资级企业债ETF(LQD)最近几周上涨，暗示投资者越来越亲睐债券。
外汇市场，日圆在过去两日大跌后仍处于守势，之前日本官员调高了对干预汇市压低日圆的警告。
日圆兑美元报108.72日圆，较5月3日触及的18个月高点105.55下跌3%。
美元从美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高层官员的讲话中获得支撑。在美国上周五公布疲软的就业数据后，市场对美联储升息的预期降温，但这位官员的讲话令升息预期重燃。
纽约联储总裁杜德利表示，认为美联储今年升息两次是“合理的预期”。
美元指数周二曾升至近两周高位94.356，最新报94.124，较上周二触及的16个月低点已反弹2.5%。
欧元兑美元报1.13870，进一步远离上周测试的年内高位1.16160。
油价周二跳涨，受到加拿大、尼日利亚及其他地区原油供应中断的提振。
布兰特原油期货周三下跌至每桶45.32美元，上日跳升4%；美国原油期货报44.51美元。两种合约均下跌约0.3%。(完)
(编译 郑茵/杜明霞/孙国玉/汪红英/王兴亚；审校 李婷仪/白云/于春红/张荻/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。