亚洲股市因经济前景忧虑转跌 公债市场走坚

路透香港5月11日 - 亚洲股市周三回吐早盘涨幅转跌，由于缺乏中国以及其它新兴市场经济持续复苏的迹象，投资者没有理会隔夜市场全球股市的大涨走势，而是考虑买入债券。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%，之前在早盘一度涨0.4%。周二该指数触及八周低点。

香港股市恒生指数.HSI下跌1%，领跌亚洲股市。韩国股市.KS11跌0.6%，台湾股市.TW11下滑0.4%。它们最易受到中国经济持续滑坡的影响。

日本股市是亚洲股市中罕有的亮点，日经指数.N225上扬0.3%，因日圆全线疲软，不过整体人气仍谨慎。

“我认为市场受到负面消息匮乏的支撑。并不是我们有明确的理由看好全球经济，而是可能有一些过度空仓解除，”大和证券首席全球策略师Hirokazu Kabeya表示。

虽然中国3月经济数据强劲，引燃对于该国经济好转的期望，但4月迄今数据表现好坏不一，而且很多行业债务水平激增，引燃对于复苏是否可持续的疑虑。

MSCI明晟全球股市指数.MIAPJ0000PUS上涨近1.1%，为约一个月来最佳表现的一天。标准普尔500指数.SPX涨1.3%，为两个月来表现最好的一天。

亚马逊以劲扬3.4%领涨标准普尔500指数，收于纪录高位，此前分析师将其目标价调高，另外肉毒杆菌制造商艾尔建(Allergan) (AGN.N)在公布强劲业绩后上涨5.3%。

尽管隔夜股市上涨，但债市仍受到强有力支撑，表明在全球增长疲软的环境下，市场短期内依然对高风险资产前景保持谨慎。

周二的三年期美债标售获强劲需求，10年期美债收益率(殖利率)为1.75%，距离2016年低点1.53%不远。

日本公债也反映出全球市场的谨慎基调，10年期日本公债收益率暂时在0.095%附近。

信贷市场上，高收益率企业债交易所上市基金(ETF)(HYG)及投资级企业债ETF(LQD)最近几周上涨，暗示投资者越来越亲睐债券。

外汇市场，日圆在过去两日大跌后仍处于守势，之前日本官员调高了对干预汇市压低日圆的警告。

日圆兑美元报108.72日圆，较5月3日触及的18个月高点105.55下跌3%。

美元从美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高层官员的讲话中获得支撑。在美国上周五公布疲软的就业数据后，市场对美联储升息的预期降温，但这位官员的讲话令升息预期重燃。

纽约联储总裁杜德利表示，认为美联储今年升息两次是“合理的预期”。

美元指数周二曾升至近两周高位94.356，最新报94.124，较上周二触及的16个月低点已反弹2.5%。

欧元兑美元报1.13870，进一步远离上周测试的年内高位1.16160。

油价周二跳涨，受到加拿大、尼日利亚及其他地区原油供应中断的提振。

布兰特原油期货周三下跌至每桶45.32美元，上日跳升4%；美国原油期货报44.51美元。两种合约均下跌约0.3%。(完)