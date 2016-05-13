亚洲股市下跌 对日本央行加码刺激的预期打压日圆

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月13日 - 亚洲股市周五下跌，追随隔夜美股坎坷表现；日圆维持疲态，交易员预期日本央行将很快加码刺激举措。
美国指标股指周四收盘涨跌不一，其中Nasdaq综合股指.IXIC跌0.49%，苹果(AAPL.O)股价跌至两年低点，因投资者担心iPhone需求。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1%，周线跌幅料与此相仿，或为连续第三周下跌。
港股恒指.HSI跌0.9%，料将录得1.9%的周线跌幅。
中国股市开盘走升，但很快回落，中国沪深300指数.CSI300跌0.2%，沪综指.SSEC跌0.1%。两指数料将录得周线跌幅，沪深300指数料跌1.4%，沪综指料跌2.7%。本周稍早，市场担心中国政府可能会因债务负担过重忧虑而缩小刺激计划，这些指数因而受到打击。
投资者将关注今日稍后公布的中国4月银行信贷数据，以及将于周六发布的工业增加值、投资和零售数据，希望获得更多线索，藉以判断经济下滑周期是否已见底。
日经指数.N225跌幅扩大至1.1%，开盘后曾短暂上涨，但本周或仍有望上涨2.2%。
“虽然投资者还保持谨慎，但他们认为日本股市最终将追随海外市场的坚挺态势，比如美股，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo说。
日产汽车(7201.T)股价上涨4.8%，三菱汽车(7211.T)则挫跌4.7%。周四日产汽车同意收购三菱汽车34%的股份。
日圆最近几天都在走弱，因投资者削减多头仓位，以及日本官员发出明确的干预警告。
日本财务省前高级官员伊藤隆敏周四称，在观察第一季国内生产总值(GDP)及本月七国集团(G7)峰会结果后，日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。他与日本央行总裁黑田东彦关系密切。此项消息也支撑日圆汇价。
美元兑日圆周五下跌0.2%至108.78日圆，隔夜升至两周高位109.40日圆，远超过5月3日创下的18个月低位105.55日圆。
“美元兑日圆隔夜回到109日圆，日本决策者可能松了一口气，”IG驻墨尔本市场分析师Angus Nicholson在报告中写道。
欧元兑美元小跌至1.1370美元。
美债收益率走高协助支撑美元，此前有两位美联储官员在周四表示，美联储今年仍将升息，不过他们并未给出紧缩政策时间表的线索。
克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周四称，通胀指标已经升高。美联储应该承认，其对经济的预估有不确定性，但这不应阻止其进行货币政策决定。她在未来升息问题上不像其他联储官员那样的谨慎。
波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美联储应该再次升息。罗森格伦今年在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。
指标10年期美债收益率(殖利率)隔夜收在1.758%，周五亚洲时段回撤至1.7395%。
投资者等待周五稍晚出炉的多项美国经济数据，包括零售销售和生产者物价指数(PPI)。
原油期货下滑，美元走强带来压力，且俄罗斯警告全球原油供过于求的景况可能延续至明年。
美国原油期货下跌1.3%至每桶46.11美元，远离周四所及六个月高位47.02美元，但本周仍可能录得3.3%的涨幅。
布兰特原油期货跌0.9%至每桶47.64美元，本周可能上涨5%。
美元升势亦打压金价，金价本周可能创下七周来最大跌幅。
现货金周五回升0.3%至每盎司1,266.86美元，上日跌1.1%，周线或下挫1.7%。(完)
(编译 李爽/王颖/王洋/戴素萍/王兴亚；审校 孙茉莉/王洋/孙国玉/龚芳/刘秀红/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。