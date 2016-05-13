亚洲股市下跌 对日本央行加码刺激的预期打压日圆

路透东京5月13日 - 亚洲股市周五下跌，追随隔夜美股坎坷表现；日圆维持疲态，交易员预期日本央行将很快加码刺激举措。

美国指标股指周四收盘涨跌不一，其中Nasdaq综合股指.IXIC跌0.49%，苹果(AAPL.O)股价跌至两年低点，因投资者担心iPhone需求。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1%，周线跌幅料与此相仿，或为连续第三周下跌。

港股恒指.HSI跌0.9%，料将录得1.9%的周线跌幅。

中国股市开盘走升，但很快回落，中国沪深300指数.CSI300跌0.2%，沪综指.SSEC跌0.1%。两指数料将录得周线跌幅，沪深300指数料跌1.4%，沪综指料跌2.7%。本周稍早，市场担心中国政府可能会因债务负担过重忧虑而缩小刺激计划，这些指数因而受到打击。

投资者将关注今日稍后公布的中国4月银行信贷数据，以及将于周六发布的工业增加值、投资和零售数据，希望获得更多线索，藉以判断经济下滑周期是否已见底。

日经指数.N225跌幅扩大至1.1%，开盘后曾短暂上涨，但本周或仍有望上涨2.2%。

“虽然投资者还保持谨慎，但他们认为日本股市最终将追随海外市场的坚挺态势，比如美股，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo说。

日产汽车(7201.T)股价上涨4.8%，三菱汽车(7211.T)则挫跌4.7%。周四日产汽车同意收购三菱汽车34%的股份。

日圆最近几天都在走弱，因投资者削减多头仓位，以及日本官员发出明确的干预警告。

日本财务省前高级官员伊藤隆敏周四称，在观察第一季国内生产总值(GDP)及本月七国集团(G7)峰会结果后，日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。他与日本央行总裁黑田东彦关系密切。此项消息也支撑日圆汇价。

美元兑日圆周五下跌0.2%至108.78日圆，隔夜升至两周高位109.40日圆，远超过5月3日创下的18个月低位105.55日圆。

“美元兑日圆隔夜回到109日圆，日本决策者可能松了一口气，”IG驻墨尔本市场分析师Angus Nicholson在报告中写道。

欧元兑美元小跌至1.1370美元。

美债收益率走高协助支撑美元，此前有两位美联储官员在周四表示，美联储今年仍将升息，不过他们并未给出紧缩政策时间表的线索。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周四称，通胀指标已经升高。美联储应该承认，其对经济的预估有不确定性，但这不应阻止其进行货币政策决定。她在未来升息问题上不像其他联储官员那样的谨慎。

波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美联储应该再次升息。罗森格伦今年在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。

指标10年期美债收益率(殖利率)隔夜收在1.758%，周五亚洲时段回撤至1.7395%。

投资者等待周五稍晚出炉的多项美国经济数据，包括零售销售和生产者物价指数(PPI)。

原油期货下滑，美元走强带来压力，且俄罗斯警告全球原油供过于求的景况可能延续至明年。

美国原油期货下跌1.3%至每桶46.11美元，远离周四所及六个月高位47.02美元，但本周仍可能录得3.3%的涨幅。

布兰特原油期货跌0.9%至每桶47.64美元，本周可能上涨5%。

美元升势亦打压金价，金价本周可能创下七周来最大跌幅。

现货金周五回升0.3%至每盎司1,266.86美元，上日跌1.1%，周线或下挫1.7%。(完)