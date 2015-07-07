亚股稍事喘息 希腊及中国疑虑限制涨势

路透东京7月7日 - 亚洲股市上日大跌后周二获得喘息机会，但投资者仍紧张不安，因希腊情势仍存在不确定性，且中国大陆股市走势波动。

中国指标股指盘初下跌近2%，回吐周一录得的多数涨幅。之前中国采取多项举措稳定跌跌不休的股市。

日经指数.N225上涨1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.3%，周一触及六个月低位。

欧美股市周一下跌，此前希腊以压倒性票数反对撙节。不过尽管希腊问题带来严重不确定性，但多数市场起初下跌后相对平静下来。

欧元兑美元EUR=从周一触及的一周低位反弹至1.1044。

投资者暂且对希腊与债权人达成协议、避免退出欧元区抱有希望。

“希腊陷入困境。虽然短期内出现震荡而且谈判过程将很艰难，但我仍预期各方会找到解决办法，最终不会出现极其糟糕的情况，”法国兴业银行全球资产配置主管Alain Bokobza表示。

希腊财长瓦鲁法基斯周一辞职，明显是受到了其他欧元区财长的压力--他们不想让瓦鲁法基斯作为谈判伙伴。这暗示希腊政府仍希望达成新协议。

一名希腊官员称，该国总理齐普拉斯周一对德国总理梅克尔表示，希腊将在周二的欧元区紧急峰会上提交新的协议提案。

然而新提议与此前被否决的提议之间有多大改动，还不得而知；而债权人，特别是德国是否愿意减免希腊部分债务也不清楚。

外界对中国股市在过去一个月左右大跌感到愈发担心，也令亚洲资产承受更大压力。

尽管中国监管层周末联合出重拳救市，但中国股市依然呈高度动荡态势。中国央行向中国证券金融股份有限公司(中证金)提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。

“在此轮抛售之前中国股市看上去就存在泡沫，股市在经济放缓的情况下居然节节攀升，市场需要一些时间来降降温，”汇丰驻东京的宏观经济策略部门主管城田修司称，“从日本的经验来看，仅仅通过托市来支撑股价恐怕不是很容易。”他指的是上世纪90年代日本通过公共基金入市来护盘。

汇市方面，澳元/美元AUD=D4最新报0.7480，周一曾跌至六年低点0.7452。

伦敦期铜CMCU3走软，报每吨5,583美元，距周一触及的五个月低点5,520美元不远。沪铜周一SCFcv1则创五个月来单日最大跌幅。

油价在周一遭遇五个月来最大规模的抛售后业已企稳。

除了希腊和中国方面的忧虑外，预期伊朗与六大国核谈判可能达成妥协，也给油价带来压力，若双方达成协议可望放宽对伊朗的制裁，并开放该国石油出口至已然供应过剩的市场。

美国原油CLc1周一重挫7.7%，触及三个月低点52.41美元。最新报53.03美元，上涨1.0%。

布兰特原油LCOc1周一下挫6.3%。最新报57.07美元，上涨1.3%。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/徐文焰/孙国玉/张若琪 审校 龚芳/许娜/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。