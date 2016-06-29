亚股反弹 债市受益于全球黯淡前景及放宽政策预期

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透悉尼6月29日 - 亚洲股市周三加入全球反弹之势，英国退欧造成的直接连累开始消退。投资者预期，各国央行最终将推出更多刺激举措。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1%，扳回周五近三分之一跌幅。日经指数.N225升1.4%，澳洲股市涨0.8%。
任何反弹都是受人欢迎的。据标普道琼斯指数有限公司，在英国公投脱欧后的两天内，全球股市市值蒸发了3万亿美元。投资者还指出，美国经济数据强劲帮助稳定市况。
不过英国脱欧进程仍是未知，令整个欧盟及欧元前景未定。
“欧洲唯一可以确定的是有不确定性，”澳新银行分析师在报告中称。
“欧洲领导人看来希望尽快推进英国脱欧计划，但英国国内的政局动荡预示快速退出不太可能。”
英镑兑美元早盘下跌0.003美元至1.3309，距离近期触及的31年低点1.3122不远。
欧元兑美元略有反弹，报1.1060，日圆兑美元持稳在102.42日圆。
目前投资者仍指望各央行介入，推出新刺激举措以支撑市场。
日本首相安倍晋三敦促日本央行提供充沛的资金确保市场流动性。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投退欧已经使全球风险转向“下档”。鲍威尔是公投结果出炉后首位发表讲话的美联储官员。
这只会强化市场对美联储今年将无法再升息的预期，如果国内经济步履蹒跚，甚至可能被迫降息。
美股方面，道琼工业指数.DJI上涨1.57%，标普500指数.SPX收涨1.78%，那斯达克指数.IXIC收升2.12%。备受重创的金融类指数.SPSY 与科技类指数.SPLRCT在各类股中表现最佳。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX也反映出气氛稍见缓和，该指数下挫约21%，收在英国退欧公投前的水平附近，创下2011年8月来单日最大百分比跌幅。
美国首季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长1.1%，上月公布的前值为0.8%，这也对市场人气有所助益。
但围绕英国退欧影响全球增长的担忧、以及各央行可能被迫再度放松政策抵消其影响的传言，为主权债提供了良好支撑。
美国10年期公债收益率(殖利率)持于1.47%，略高于上周五所及的近四年低点1.406%。德国10年期公债收益率和日本10年期公债收益率均创纪录低位，处于负值。
所有不超过40年期的日本公债如今的收益率均不到0.1%，成为希冀获得像样回报的养老基金和保险商的噩梦。
大宗商品市场，金价在经历两日辉煌后回落。现货金报每盎司1,319.40美元，但脱离了稍早低点1,305.23美元。
油价上扬，因挪威油气田工人可能举行罢工，威胁到石油产出。另外有报导称，在陷入危机的委内瑞拉，石油生产商和精炼商难以维持正常生产。
美国原油期货涨0.40美元至每桶48.25美元。布兰特原油期货涨0.27美元至每桶48.85美元。(完)
(编译 李爽/汪红英/张荻/刘秀红/王兴亚；审校 戴素萍/张涛/张若琪/陈宗琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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