未来一年海外并购数量预计增三成 亚洲最受青睐--德勤

路透上海9月25日 - 国际会计和咨询公司德勤周四发布其2014版境外并购报告称，尽管国际金融市场动荡起伏，但中国企业对境外并购投资的信心日益坚定，大多数受访者认为，中国对外并购交易的数量在未来一年将出现高达30%的增长。

报告取自5月对包括国有企业、私营企业、私募基金、投资银行和律师事务所在内的100名受访者的调研结果。该调研结果显示，尽管今年前5月，西欧已取代美国成为最吸引中国投资者的目标市场，但95%的受访者认为，亚洲今年将成为吸引最多中国境外并购投资的地区。

德勤中国并购服务主管叶伟文表示，“美国经济复苏和人民币国际化，为中国投资者寻求更多境外优质资产和更大的境外市场份额创造了有利的投资环境。”

他说，由于欧元区经济复苏缓慢及资产贬值，该地区将继续为寻求低价的中国投资者提供大量并购机会，制造业与科技、传媒和电信业将是欧元区并购的热门行业。

今年前五月，西欧共吸引了25宗中国对外并购交易，并购交易总额达97亿美元，而美国为17宗交易，总额达61亿美元。

分行业看，中国境外并购活动最为活跃的当属消费行业，交易数量为34宗，紧随其后的是制造业（25宗）和科技、传媒与电信业（18宗）。能源和资源业的中国境外并购交易数量同比下降了44%。不过，几乎所有的受访者均认为，能源和资源业将是成为未来一年中国境外并购交易中最为活跃的领域，其次是消费业和制造业。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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