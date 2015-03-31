亚太地区第一季并购交易规模劲增 富豪李嘉诚引领热潮

路透香港/新加坡3月31日 - 香港富豪李嘉诚的积极并购，推升亚太地区第一季企业并购案金额在全球的占比增至32%，银行人士预期今年将是亚洲并购交易火爆的一年。

李嘉诚在1月重组旗下企业帝国，并以数十亿美元收购英国运输及电信企业；此外，中国企业和日本企业也趁大宗商品价格下滑，瞄准矿业及能源的并购目标。

汤森路透初步数据显示，1-3月亚太地区(除日本外)并购交易规模增加68%至2,430亿美元。这在全球的占比将近三分之一，是亚太地区历年第一季的最高占比记录，过去10年的季度平均占比为19%。

“最大的主题在于重组，许多企业力图把更多焦点放在企业内部，”汇丰亚太地区并购主管Jason Rynbeck说。“看重股东价值及把资产移至更明朗的领域，这个主题愈来愈有力。”

数据显示，在亚太地区并购案中，汇丰控股(HSBA.L)担任财务顾问的交易案价值总和居冠，占了四分之一市场份额。

亚太地区并购交易图表link.reuters.com/taq44w

**来自中国的买兴**

银行人士称，引燃中国进军海外期望的当属中国化工集团公司(ChemChina) [CNNCC.UL] 本月以77亿美元收购意大利轮胎生产商倍耐力PECI.MI。

“有很多大规模交易正在讨论中，”摩根大通(JPM.N)亚太并购业务主管Rohit Chatterji说道。摩根大通连同Rothschild[ROT.UL]为中国化工和倍耐力并购案的咨询顾问。

“中国和日本买家对很多行业都有浓厚兴趣，所以未来一年势必是很有看头的一年。”Chatterji说道，其谈及因国内经济增长放缓，企业在海外寻求成长机会。

Chatterji称，矿业和能源企业尤其令人瞩目，“再过六个月，如果大宗商品价格还不回升，一旦资本支出枯竭，人们必须要想各种方法。”

不过在东南亚，并购交易规模降至168亿美元的两年低点，继近期交易高峰后暂时偃旗息鼓，这导致了各银行纷纷裁减在东南亚的业务冗员。

据知情人士透露，瑞银集团UBSG.VX、高盛(GS.N)以及美国银行(BAC.N)负责东南亚并购业务的主管在近几个月纷纷离职。这三家银行均谢绝置评。(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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