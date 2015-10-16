国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均下跌，但市场需求仍旺盛

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透新加坡10月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两个半月高点下滑，触及每吨88.50美元的两周低点，而汽油油裂解价差触及一周低点每桶10.75美元，因布兰特原油上涨。
有期合约与现货需求强劲，台塑石化求购11月下半月现货石脑油。成本加运费价(C&F)为较日本报价每吨贴水约1美元，数量在10万吨左右。
韩国KPIC和菲律宾JG Summit Petrochemical均在寻求达成2016年石脑油采购合同。
另外，交易商表示壳牌在新加坡的乙烯裂解装置意外关停，对做为原料的石脑油影响有限。
消息人士称，尚不清楚壳牌在当地的石脑油库存规模，但该炼厂不会出售石脑油船货，因关停的装置预计下周可能恢复运转。
10月14日当周，新加坡轻质馏分油库存增加近7.5%，或76.5万桶至两周高点1,100万桶。
新加坡现货市场方面，中国石油买入两船92号汽油，船期为10月31日-11月4日，从Phillips 66和PTT买入，升水分别为每桶2.40美元和每桶2.30美元。
托克向伊藤忠商事出售12月上半月石脑油船货，每吨464美元。
壳牌从BP买入12月下半月石脑油船货，每吨463美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24