国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均下跌，但市场需求仍旺盛

路透新加坡10月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两个半月高点下滑，触及每吨88.50美元的两周低点，而汽油油裂解价差触及一周低点每桶10.75美元，因布兰特原油上涨。

有期合约与现货需求强劲，台塑石化求购11月下半月现货石脑油。成本加运费价(C&F)为较日本报价每吨贴水约1美元，数量在10万吨左右。

韩国KPIC和菲律宾JG Summit Petrochemical均在寻求达成2016年石脑油采购合同。

另外，交易商表示壳牌在新加坡的乙烯裂解装置意外关停，对做为原料的石脑油影响有限。

消息人士称，尚不清楚壳牌在当地的石脑油库存规模，但该炼厂不会出售石脑油船货，因关停的装置预计下周可能恢复运转。

10月14日当周，新加坡轻质馏分油库存增加近7.5%，或76.5万桶至两周高点1,100万桶。

新加坡现货市场方面，中国石油买入两船92号汽油，船期为10月31日-11月4日，从Phillips 66和PTT买入，升水分别为每桶2.40美元和每桶2.30美元。

托克向伊藤忠商事出售12月上半月石脑油船货，每吨464美元。

壳牌从BP买入12月下半月石脑油船货，每吨463美元。(完)

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