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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 21:34 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差小幅回升，石脑油裂解价差升至三日高点

路透新加坡10月22日 - 亚洲汽油裂解价差周四从八个月低点小幅回升，至两个交易日高点每桶9.11美元，但季节性需求减退，供应预计将增长，因新加坡和马来西亚的炼厂检修接近尾声。

官方数据显示，新加坡轻质馏分油库存增长5%，或55万桶至五周高点1,160.2万桶。

越南Petrolimex求购1.5万吨92号汽油，11月12-16日从亚洲起运，并求购1万吨95号汽油，11月14-18日从亚洲装船。

新加坡现货市场交易方面，达成三笔汽油交易。其中维多公司向中石油出售一笔92号汽油船货，船期为11月17-21日，价格为每桶57.30美元。

亚洲石脑油裂解价差升至三日高点每吨83.33美元。

台湾和韩国有现货需求，略提振了市场。

台塑石化可能已经完成12月上半月运抵麦寮、规格未定的石脑油招标。

具体细节尚未公开，但交易商称此次贴水可能深于10月16日买入11月下半月石脑油，当时贴水约为每吨1美元。

交易商称，本周市场基本面疲软，并称大量西方船货下个月运抵亚洲是主要的因素。

印度斯坦石油公司(HPCL)寻求出售最多2.5万吨石脑油，11月11-13日从孟买装船。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)

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