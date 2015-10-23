国际油市：亚洲石脑油裂解价差创一周高点，汽油裂解价差触及两日高点

路透新加坡10月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周五触及一周高点每吨86.90美元，周三曾因担心供应过剩跌至三周低点。

下个月将有约190万吨西方石脑油船货抵达亚洲，令本周大部分时间市场人气低迷。

虽然需求浮现，但韩国成本加运费(C&F)的现货价格本周跌至贴水，此前升水维持了五周时间。

LG化学买入一批12月上半月石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元。

台塑石化则买入约10万吨石脑油，12月上半月运抵麦寮，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约4美元。

10月16日定购的11月下半月船货贴水为每吨1-2美元。

亚洲汽油裂解价差触及两日高点每桶9.87美元，新加坡现货窗口有五笔合计25万桶成交。

这是10月7日以来最高单日成交量。

壳牌售出两批92号汽油船货，一批是卖给卢克石油，11月8-12日装船，另外一批出售给中石油，11月7-11日装船。两笔船货售价均为每桶升水1.50美元。

卢克石油还从Phillips 66买入同标号汽油船货，11月12-16日装船，售价为每桶升水1.60美元 。

兴隆买入两批92号汽油船货，一批来自维多，11月18-22日装船，售价为每桶57.98美元；另外一批来自SK Energy，11月14-18日装船，售价为58.30美元。(完)

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