国际油市：亚洲石脑油裂解价差创一周高点，汽油裂解价差触及两日高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周五触及一周高点每吨86.90美元，周三曾因担心供应过剩跌至三周低点。
下个月将有约190万吨西方石脑油船货抵达亚洲，令本周大部分时间市场人气低迷。
虽然需求浮现，但韩国成本加运费(C&F)的现货价格本周跌至贴水，此前升水维持了五周时间。
LG化学买入一批12月上半月石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元。
台塑石化则买入约10万吨石脑油，12月上半月运抵麦寮，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约4美元。
10月16日定购的11月下半月船货贴水为每吨1-2美元。
亚洲汽油裂解价差触及两日高点每桶9.87美元，新加坡现货窗口有五笔合计25万桶成交。
这是10月7日以来最高单日成交量。
壳牌售出两批92号汽油船货，一批是卖给卢克石油，11月8-12日装船，另外一批出售给中石油，11月7-11日装船。两笔船货售价均为每桶升水1.50美元。
卢克石油还从Phillips 66买入同标号汽油船货，11月12-16日装船，售价为每桶升水1.60美元 。
兴隆买入两批92号汽油船货，一批来自维多，11月18-22日装船，售价为每桶57.98美元；另外一批来自SK Energy，11月14-18日装船，售价为58.30美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”