国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四个半月高点，汽油需求提供支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周五升至四个半月高点每吨98.53美元，受西非汽油需求支撑。
尼日利亚求购第四季发货的180万吨汽油，与上季度基本持平。
交易员称，12月欧洲提供给亚洲买家的石脑油船货将会减少，因为部分石脑油将被用来生产汽油以满足尼日利亚的需求。
但交易员表示，尽管12月抵达亚洲的西方石脑油船货可能会低于11月的190万吨，下降幅度不会很大。
有交易员认为，亚洲供应仍将过剩，裂解价差上升与基本面的实际情况不符。
亚洲多数地区的成本加运费价格仍处于贴水，反映出供应居高不下。
菲律宾JG Summit买入12月上半月的石脑油船货，贴水每吨超过3美元。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)2016年戊烷等级石脑油报价每吨升水16美元，splitter等级石脑油报价为每吨升水13美元。
该公司两种低硫石脑油报价分别为升水12和13美元。
印度Reliance Industries向Petro-Diamond出售5.5万吨石脑油，11月25-30日装运，离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水10-11美元。
新加坡现货市场交易方面：Socar向卢克石油(Lukoil)出售92号汽油船货，船期为11月20-24日，售价为每桶58.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”