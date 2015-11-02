国际油市：亚洲石脑油裂解价差位于四个半月高点，汽油价差跌至五日低点

路透新加坡11月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周一停留至四个半月高点每吨100.73美元，受强劲的需求支撑。

韩国Lotte Chemical买入12月10-25日装船的石脑油，成本加运费价格较日本报价每吨贴水约1美元。

日本出光兴产招标求购2016年上半年的石脑油，截止日期为11月6日。

自8月以来，数家石化企业已签订了12个月或六个月的供应合同。

一位北亚的交易商表示，“石脑油受需求推动持挺，但供应仍然充足。”

但有交易商称，供应过剩的局面将逐步消失。欧洲提供给亚洲的石脑油船货可能将会减少，因为部分石脑油将被用来生产汽油以满足非洲的需求。

交易商称，菲律宾JG Summit上周买入12月上半月的石脑油船货，较日本报价贴水每吨超过3美元。

台湾中油公司上周也买入重质和全馏分石脑油。全馏分石脑油计划11月21日-12月25日运抵高雄，据交易商估计，每吨贴水5-6美元。

亚洲汽油裂解价差下跌至五日低点每桶9.83美元，因供应正逐步上升，而需求高峰已过。

亚洲最大买家--印尼Pertamina求购88号汽油，可选择签订2016年第一季或上半年的供货合同。

菲律宾Petron也在求购汽油，要求12月运至马来西亚，公司在那里拥有一家炼厂。Petron欲购买总计21.8万桶95号和97号汽油，12月运抵马来西亚的两个港口。

新加坡现货市场交易方面：达成三笔汽油和一笔石脑油交易。

维多公司买入两批92号汽油，以每桶59.28美元从PTT购入11月23-27号的船货，以每桶59.00美元从中国石油购入11月17-21号的船货。

兴隆向托克(Trafigura)出售92号汽油船货，船期为11月19-23日，售价为每桶59.00美元。

贡渥(Gunvor)向BP出售1月上半月石脑油，价格为每吨468美元。(完)

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