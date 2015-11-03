国际油市：亚洲石脑油裂解价差连涨五日，石化企业需求料强劲

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透新加坡11月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第五日上涨，至四个半月高点每吨103.95美元，交易商称，因石化企业开工率目前大多处于高位，强劲的需求预期提供了支撑。
韩国标购12月上半月石脑油船货，需求量高于11月上半月。
自8月以来，有期合约下的船货需求一直保持强劲。
菲律宾JG Summit求购大约60万吨2016年交货的石脑油船货，日本出光兴产求购明年1-6月交货的石脑油。
一位新加坡的交易商表示，“人气上升受到需求的推动。但这可能是暂时的，因更多的西方船货可能开始抵达。”
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在与亚洲买家协商2016年四个级别的石脑油供应合约。
新加坡现货市场交易方面：达成两笔汽油和一笔石脑油交易。
兴隆向维多公司出售两批92号汽油船货，船期为11月23-27日，售价为每桶57.78美元。
Socar向BP出售1月上半月石脑油，价格为每吨466美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
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