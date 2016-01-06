国际油市：亚洲石脑油裂解价差从17个月高位回落，Skikda炼厂恢复营运

路透新加坡1月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从17个月高位急跌3.3%，至每吨143.38美元，但仍较一年前水准高出逾一倍，反应潜在需求强劲。

周三，北亚主要买家的现货需求缺席，印度1月出口仍高于往年。

下月从欧洲、美国和地中海运抵亚洲的船货料将有所减少，1月创下220万吨的单月最高纪录。

阿尔及利亚最大炼厂Skikda今日恢复生产，昨日因发生爆炸导致停电而暂停生产。

但目前该炼厂的开工水平尚不得而知。

在招标消息方面，印度石油公司(IOC)出售多达3万吨石脑油给维多公司(Vitol)，船期为1月21-23日，价格溢价是其基于离岸价(FOB)的价格公式的15-20%。

这使印度1月出口量超过63万吨，高于2015年的月均出口量55万吨。

在新加坡石脑油现货交易方面，中国石油天然气股份有限公司出售辛烷值95汽油船货给兴隆，价格为每桶52美元，船期为1月26-30日。但中国石油以较低的价格每桶51.60美元向SK Energy购买同样等级的汽油船货，船期也是1月26-30日。

中国石油以每桶54.80美元的价格出售辛烷值95汽油船货给壳牌，船期为1月21-25日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻