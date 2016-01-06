国际油市：亚洲石脑油裂解价差从17个月高位回落，Skikda炼厂恢复营运

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透新加坡1月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从17个月高位急跌3.3%，至每吨143.38美元，但仍较一年前水准高出逾一倍，反应潜在需求强劲。
周三，北亚主要买家的现货需求缺席，印度1月出口仍高于往年。
下月从欧洲、美国和地中海运抵亚洲的船货料将有所减少，1月创下220万吨的单月最高纪录。
阿尔及利亚最大炼厂Skikda今日恢复生产，昨日因发生爆炸导致停电而暂停生产。
但目前该炼厂的开工水平尚不得而知。
在招标消息方面，印度石油公司(IOC)出售多达3万吨石脑油给维多公司(Vitol)，船期为1月21-23日，价格溢价是其基于离岸价(FOB)的价格公式的15-20%。
这使印度1月出口量超过63万吨，高于2015年的月均出口量55万吨。
在新加坡石脑油现货交易方面，中国石油天然气股份有限公司出售辛烷值95汽油船货给兴隆，价格为每桶52美元，船期为1月26-30日。但中国石油以较低的价格每桶51.60美元向SK Energy购买同样等级的汽油船货，船期也是1月26-30日。
中国石油以每桶54.80美元的价格出售辛烷值95汽油船货给壳牌，船期为1月21-25日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。