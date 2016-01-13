国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌六日至近两个月低位，贴水扩阔

路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第六个交易日下跌，至每吨109.58美元的近两个月低位，因供应过剩，交易商称，过剩的供应需要几周来消化。

基本面状况疲弱导致韩国的现货升水在1月11日反转成贴水，为11月初以来的首次，且贴水进一步扩大。

LG化学周三买入在2月下半月抵达的石脑油货船，价格为贴水超过每吨1美元。

这一价格比Lotte Chemical在本周初以贴水0.5-1美元的价格买入的同期运抵货船要低。

交易商称，印度石油天然气公司(ONGC)向伊藤忠商事出售2月1-2日从孟买装货的3.5万吨石脑油，价格为每吨升水约16.5美元。

在新加坡现货交易方面，有两笔汽油与一笔石脑油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻