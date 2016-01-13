国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌六日至近两个月低位，贴水扩阔

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第六个交易日下跌，至每吨109.58美元的近两个月低位，因供应过剩，交易商称，过剩的供应需要几周来消化。
基本面状况疲弱导致韩国的现货升水在1月11日反转成贴水，为11月初以来的首次，且贴水进一步扩大。
LG化学周三买入在2月下半月抵达的石脑油货船，价格为贴水超过每吨1美元。
这一价格比Lotte Chemical在本周初以贴水0.5-1美元的价格买入的同期运抵货船要低。
交易商称，印度石油天然气公司(ONGC)向伊藤忠商事出售2月1-2日从孟买装货的3.5万吨石脑油，价格为每吨升水约16.5美元。
在新加坡现货交易方面，有两笔汽油与一笔石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 李军)
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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