国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍处下行管道，汽油裂解价差持坚

路透新加坡1月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第七个交易日下跌，为逾一年多来的最长跌势之一。亚洲石脑油裂解价差触及两个半月低位，因供应过剩。

但疲弱的市场基本面本周吸引了第二个锁定定期船货的买家，这次是韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)。

交易商称，YNCC希望通过1月18日结束的招标购买从2016年4月到2017年3月期间交付的总量为10万吨石脑油，出价在1月20日前有效。

本周稍早，台湾中油公司求购总计70万吨石脑油，3-12月付运。

亚洲卖家在应对着供应充裕的局面，一些卖家在本周初不得不以11月初以来首见的贴水价格向韩国售出货船。

本月将有创纪录的220万吨，来自欧洲、美国和地中海的石脑油抵达亚洲，而2015年的平均月到港量为170万吨。

至少另外有170万吨的石脑油暂时定于下个月抵达亚洲。

亚洲汽油裂解价差持坚于每桶16.27美元，成为炼油厂最获利的油品。

在新加坡现货交易方面，新加坡贸易商兴隆以每桶46.40美元价格买入2月9-13日装货的92辛烷值汽油货船，为本交易日的唯一成交。(完)

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