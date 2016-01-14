国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍处下行管道，汽油裂解价差持坚

《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透新加坡1月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第七个交易日下跌，为逾一年多来的最长跌势之一。亚洲石脑油裂解价差触及两个半月低位，因供应过剩。
但疲弱的市场基本面本周吸引了第二个锁定定期船货的买家，这次是韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)。
交易商称，YNCC希望通过1月18日结束的招标购买从2016年4月到2017年3月期间交付的总量为10万吨石脑油，出价在1月20日前有效。
本周稍早，台湾中油公司求购总计70万吨石脑油，3-12月付运。
亚洲卖家在应对着供应充裕的局面，一些卖家在本周初不得不以11月初以来首见的贴水价格向韩国售出货船。
本月将有创纪录的220万吨，来自欧洲、美国和地中海的石脑油抵达亚洲，而2015年的平均月到港量为170万吨。
至少另外有170万吨的石脑油暂时定于下个月抵达亚洲。
亚洲汽油裂解价差持坚于每桶16.27美元，成为炼油厂最获利的油品。
在新加坡现货交易方面，新加坡贸易商兴隆以每桶46.40美元价格买入2月9-13日装货的92辛烷值汽油货船，为本交易日的唯一成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 李军)
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农