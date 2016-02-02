国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，但供应仍居高位

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透新加坡2月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小涨0.6%至两日高点每吨81.25美元，交易员表示韩国和中国出现买需。
韩国LG化学买入5万吨3月下半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5.5-6美元，反映出卖方境遇有所改善。
该公司曾在1月末买入3月上半月船货，价格为每吨贴水6.5美元。
但交易商表示，市场仍然严重供过于求，近期价格还将保持在贴水状态。
中国联合石化也在市场上求购3月石脑油，但交易细节不详。
亚洲汽油裂解价差延续跌势，降至约10周低点每桶10.15美元，交易员表示因供给高企令市场承压。
中化集团标售3.5万吨92号汽油，2月26-29日在泉州装船。
越南Saigon Petro则推迟购买1万吨、船期为3月11-15日的95号汽油，交易商称，该公司仍在与卖家进行谈判。
新加坡现货市场上，有两宗汽油交易达成，但无石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 王洋)
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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