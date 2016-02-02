国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，但供应仍居高位

路透新加坡2月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小涨0.6%至两日高点每吨81.25美元，交易员表示韩国和中国出现买需。

韩国LG化学买入5万吨3月下半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5.5-6美元，反映出卖方境遇有所改善。

该公司曾在1月末买入3月上半月船货，价格为每吨贴水6.5美元。

但交易商表示，市场仍然严重供过于求，近期价格还将保持在贴水状态。

中国联合石化也在市场上求购3月石脑油，但交易细节不详。

亚洲汽油裂解价差延续跌势，降至约10周低点每桶10.15美元，交易员表示因供给高企令市场承压。

中化集团标售3.5万吨92号汽油，2月26-29日在泉州装船。

越南Saigon Petro则推迟购买1万吨、船期为3月11-15日的95号汽油，交易商称，该公司仍在与卖家进行谈判。

新加坡现货市场上，有两宗汽油交易达成，但无石脑油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻