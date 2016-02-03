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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 21:51 BJT

国际油市：亚洲汽油和石脑油裂解价差均大跌，因供应居高不下

路透新加坡2月3日 - 亚洲汽油裂解价差周三大跌32%，至一年低点每桶6.88美元，受供应充足和美国库存高企的拖累。

今日百分比跌幅也是数年来最大，交易员称中国预计将向亚洲市场大量出口，裂解价差跌势仍将持续。

一位交易员称，“我们看到亚洲市场供应充沛，很难判断市场何时才能扭转颓势。”

2015年亚洲汽油裂解价差保持强劲，与其他成品油相比，汽油成为炼厂最有利可图的选项。

官方数据显示，2015年中国汽油出口接近590万吨，较上年增长了18.36%。

亚洲石脑油裂解价差下跌26%，至五个月低点每吨60.10美元，因供应居高不下。

中国农历春节前夕需求旺盛，也未能缓解供应过剩的情况。

交易商称，韩国Lotte Chemical买入5万吨3月下半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5.5美元。

台塑石化求购3月下半月公开规格石脑油。

台湾中油公司也在求购4.5万吨全馏分石脑油现货，3月5-14日发往高雄。

新加坡现货市场上，有两宗汽油交易达成，一宗石脑油交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 王洋)

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