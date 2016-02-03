国际油市：亚洲汽油和石脑油裂解价差均大跌，因供应居高不下

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透新加坡2月3日 - 亚洲汽油裂解价差周三大跌32%，至一年低点每桶6.88美元，受供应充足和美国库存高企的拖累。
今日百分比跌幅也是数年来最大，交易员称中国预计将向亚洲市场大量出口，裂解价差跌势仍将持续。
一位交易员称，“我们看到亚洲市场供应充沛，很难判断市场何时才能扭转颓势。”
2015年亚洲汽油裂解价差保持强劲，与其他成品油相比，汽油成为炼厂最有利可图的选项。
官方数据显示，2015年中国汽油出口接近590万吨，较上年增长了18.36%。
亚洲石脑油裂解价差下跌26%，至五个月低点每吨60.10美元，因供应居高不下。
中国农历春节前夕需求旺盛，也未能缓解供应过剩的情况。
交易商称，韩国Lotte Chemical买入5万吨3月下半月石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5.5美元。
台塑石化求购3月下半月公开规格石脑油。
台湾中油公司也在求购4.5万吨全馏分石脑油现货，3月5-14日发往高雄。
新加坡现货市场上，有两宗汽油交易达成，一宗石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 王洋)
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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