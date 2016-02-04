版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 21:58 BJT

国际油市：亚洲汽油和石脑油裂解价差均反弹，上日曾大跌

路透新加坡2月4日 - 亚洲汽油裂解价差周四上涨9.4%至每桶7.53美元，上日曾大幅下跌。

汽油裂解价差逾两个月以来一直在两位数，但供应充足持续令人担忧。

官方数据显示,2月3日止当周新加坡陆地轻质馏分油库存达到53周高点1,466.2万桶。

亚洲石脑油裂解价差扳回部分跌幅,升至两日高点每吨65.98美元，在上日跌至五个月低点后激发了买兴。

一位新加坡业内消息人士称，“市场正在缓慢改善。供应应会逐步下降。”

台塑石化预计将买入8万-10万吨3月下半月石脑油，价格在成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5-6美元。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和韩华道达尔周四锁定约12.5万吨3月下半月石脑油，价格在成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5美元左右。

印度石油天然气公司(ONGC)向道达尔出售3.45万吨石脑油，船期为2月25-26日，价格为离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水5.5-6美元。

新加坡现货市场上，PTT向维多出售一艘92号汽油船货，售价每桶42.60美元，船期为2月24-28日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐