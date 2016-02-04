国际油市：亚洲汽油和石脑油裂解价差均反弹，上日曾大跌

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透新加坡2月4日 - 亚洲汽油裂解价差周四上涨9.4%至每桶7.53美元，上日曾大幅下跌。
汽油裂解价差逾两个月以来一直在两位数，但供应充足持续令人担忧。
官方数据显示,2月3日止当周新加坡陆地轻质馏分油库存达到53周高点1,466.2万桶。
亚洲石脑油裂解价差扳回部分跌幅,升至两日高点每吨65.98美元，在上日跌至五个月低点后激发了买兴。
一位新加坡业内消息人士称，“市场正在缓慢改善。供应应会逐步下降。”
台塑石化预计将买入8万-10万吨3月下半月石脑油，价格在成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5-6美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和韩华道达尔周四锁定约12.5万吨3月下半月石脑油，价格在成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水5美元左右。
印度石油天然气公司(ONGC)向道达尔出售3.45万吨石脑油，船期为2月25-26日，价格为离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水5.5-6美元。
新加坡现货市场上，PTT向维多出售一艘92号汽油船货，售价每桶42.60美元，船期为2月24-28日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 母红)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。