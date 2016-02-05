国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至三日高点，受需求坚稳带动

路透新加坡2月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五升至三日高点每吨67.70美元，因预期供应过剩局面正在缓解。

交易商称，在农历春节前石脑油需求良好，帮助消化了部分供应，而目前石脑油的替代品液化石油气的价格并不理想。

一位新加坡交易商称，“以成本加运费价(C&F)为基础的现货升水终于开始有所改善。套利（窗口）已经完全关闭。”

台塑石化、韩国韩华道达尔、丽川石脑油裂解中心(YNCC)、Lotte Chemical和LG化学本周共计至少买入25.5万吨3月下半月石脑油。

亚洲汽油裂解价差连续第二日上涨，至每桶7.96美元，周三曾大跌32%至一年低点。

炼厂高速运转以及中国大量出口，导致市场供应仍居高不下。

现货离岸价格(FOB)仍处于贴水，越南Saigon Petro买入1万吨3月发货的95号汽油，较新加坡报价每桶贴水0.5美元。

台湾中油公司卖出3万吨92号汽油，船期为3月6-22日从高雄装运，价格为离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶贴水0.5美元。

新加坡现货市场上，连续两日没有石脑油交易达成，但有5笔汽油交易达成。

PTT向中国石油卖出一艘92号汽油船货，船期为2月24-28日，价格为每桶42.30美元。

PTT还向卢克石油(Lukoil)出售两艘92号汽油船货，船期为2月22-26日，售价分别为每桶42.50和42.30美元。

贡渥(Gunvor)向联合石化出售一艘92号汽油船货，船期为2月25日-3月1日，售价为每桶42.50美元。

壳牌从中国石油买入一艘95号汽油船货，船期为2月23-27日，离岸价格每桶贴水0.4美元。(完)

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