国际油市：石脑油裂解价差接近两周半高点，现货价格上涨

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透新加坡2月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第三个交易日上涨，触及近两周半高点每吨82.45美元，因市场供应过剩缓解。
卖方基本面改善，致使韩国Lotte Chemical购买4月上半月石脑油的价格高于3月。
Lotte Chemical可能总共购买了两批、大约50,000吨石脑油，C&F价与日本报价持平。
交易员称，这要远高于该公司2月初购买的3月下半月交付的石脑油，上次的价格为每吨贴水5.00-5.50美元。
不过这并不能直接予以证实，因为买家对这些交易不予置评。
除了Lotte Chemical之外，韩华道达尔也在市场上买入，购买了3月下半月交付的船货，C&F价每吨较日本报价贴水2美元。
一名新加坡交易员称，“4月看起来供应紧张，不过仍有一些未出售的3月船货，这是解释贴水的原因。”
Socar卖给壳牌一批3月1-5日装船的95号汽油，FOB价为较95号汽油的每桶贴水0.40美元。
联合石化从雪佛龙(Chevron)购买一批3月1-5日装船的92号汽油，FOB价每桶较92号汽油的贴水0.70美元。
Statoil以每吨332美元的价格出售给伊藤忠一批4月上半月的石脑油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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