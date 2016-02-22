国际油市：石脑油裂解价差从近两周低点复苏，因下月供应料将减少

路透新加坡2月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周一从近两周低点复苏，触及三日高点每吨62.33美元，因下月从西方运抵的石脑油数量减少提供支撑，不过供应依然偏多。

部分交易员确信，下月从包括欧洲在内的西方运抵亚洲的石脑油将不超过150万吨，而2月估计为170万吨，1月为220万吨。

“不过近月供应看起来依然很多，”一名新加坡的行业消息人士称。

疲弱的基本面已经拉低了现货价格，并引发市场传言韩国LG化学以C&F价每吨较日本报价贴水2美元的价格购买了一批石脑油船货，而上周交付时间相同的石脑油船货价格则持平。

交易员称，马来西亚Titan以C&F价较日本报价贴水9美元的价格，在2月18日买入一批4月上半月交付的石脑油船货。

由于买家不予以置评，两笔交易都无法直接确认。

中国1月进口了近490,000吨石脑油，进口量创10月以来最低。

另一方面，中国1月出口了近593,000吨汽油，主要销往新加坡和澳大利亚，较12月的近880,000吨下降了32.6%。

亚洲汽油裂解价差由近13个月低点，反弹至三日高点每桶6.41美元，较上周五上涨约9.2%。

今天有两笔现货交易成交。

Reliance Industries以每桶贴水0.70美元的价格，向壳牌石油出售一批3月8-12日装船的95号汽油船货。

联合石化以每桶40.10美元的价格从兴隆购买一批3月8-12日装船的92号汽油。(完)