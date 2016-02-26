国际油市：亚洲汽油裂解价差触及三周高点，石脑油依然疲弱

路透新加坡2月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周五微涨0.8%，至每吨72.30美元，触及2月16日以来最高，虽然供应充裕抑制了现货价格，但本周需求坚挺。

韩国LG化学求购一批4月上半月交付的船货，但结果未知。

本周前四天，韩国和台湾通过招标购买了200,000-250,000吨4月上半月交付的石脑油。

“需求很好。因此，所有人都曾以为4月上半月的价格会很强劲，但事实并非如此，”一名北亚交易员表示。

“希望石脑油会随着夏季汽油需求而上涨，尽管目前汽油库存很高，”该交易员称。

库存充裕，因亚洲不能消化掉自年初以来从包括欧洲在内的西方涌入的所有船货。

尽管买家需求稳定，疲弱的基本面打击了现货价格。

亚洲汽油裂解价差涨至三周高点每桶9.39美元，由于台塑石化和台湾中油3月都将关闭一个汽油生产装置，市场预期高库存将下降。

壳牌石油以每桶48美元的价格从PTT购买一批95号汽油，船期为3月16-20日；并以每桶45.35美元的价格从Socar购买一批92号汽油，船期也为3月16-20日。(完)

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