国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油仍受到支撑

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透新加坡3月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四较上日所及近两个月高点下跌不到1%，至每吨84.63美元，因现货需求暂时陷入淡静。
多数买家已经完成5月上半月交付的船货采购，但部分交易员预计，5月下半月的石脑油船货价格可能上涨，因4月从西方运抵亚洲的石脑油减少。
今年头三个月西方月均向亚洲运送180万吨石脑油，2015年月均水平为170万吨。
但下月从欧洲、美国和地中海等西方地区运抵亚洲的石脑油数量已经降至平均140万吨。
受此影响，韩国较日本成本加运费价(C&F)报价的贴水缩窄，来到每吨1.50美元，3月8日曾触及约每吨8.50美元。
但因液化石油气(LPG)可以用来替代石脑油，石脑油价格大涨的机会可能受限。
只要LPG价格较石脑油价格至少低50美元，亚洲石化厂商就可以用LPG替代5-15%的石脑油。
**汽油裂解价差也下跌**
亚洲汽油裂解价差由近两个月高点下跌3.5%，来到两日低点每桶11.15美元，不过交易员预计，由于夏季需求高峰临近，买兴可能保持良好。
交易员说，最近伊朗的需求，再加上韩国和台湾的炼厂进行维护，已经普遍提振人气。
新加坡现货交易方面，兴隆以每桶51.50美元的价格，从道达尔购买一批92号汽油船货，装船日期为4月8-12日。
PTT以每桶51.60美元出售给中石油一批92号汽油船货，4月19-23日装船。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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