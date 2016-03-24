国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油仍受到支撑

路透新加坡3月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周四较上日所及近两个月高点下跌不到1%，至每吨84.63美元，因现货需求暂时陷入淡静。

多数买家已经完成5月上半月交付的船货采购，但部分交易员预计，5月下半月的石脑油船货价格可能上涨，因4月从西方运抵亚洲的石脑油减少。

今年头三个月西方月均向亚洲运送180万吨石脑油，2015年月均水平为170万吨。

但下月从欧洲、美国和地中海等西方地区运抵亚洲的石脑油数量已经降至平均140万吨。

受此影响，韩国较日本成本加运费价(C&F)报价的贴水缩窄，来到每吨1.50美元，3月8日曾触及约每吨8.50美元。

但因液化石油气(LPG)可以用来替代石脑油，石脑油价格大涨的机会可能受限。

只要LPG价格较石脑油价格至少低50美元，亚洲石化厂商就可以用LPG替代5-15%的石脑油。

**汽油裂解价差也下跌**

亚洲汽油裂解价差由近两个月高点下跌3.5%，来到两日低点每桶11.15美元，不过交易员预计，由于夏季需求高峰临近，买兴可能保持良好。

交易员说，最近伊朗的需求，再加上韩国和台湾的炼厂进行维护，已经普遍提振人气。

新加坡现货交易方面，兴隆以每桶51.50美元的价格，从道达尔购买一批92号汽油船货，装船日期为4月8-12日。

PTT以每桶51.60美元出售给中石油一批92号汽油船货，4月19-23日装船。(完)

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