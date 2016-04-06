国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两周低位，但需求仍坚挺

路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及每桶83.23美元的两周低位，受累于汽油供应增加，石脑油需求可能会受汽油供应增加影响，因石脑油也可用作车用燃料的调和组分。

不过，石脑油作为石化原材料的需求仍然良好。

交易商称，买家继续补充石脑油库存，以满足催化裂解厂的需要。为抓住目前石化产品利润率高企的机会，这些工厂高负荷运转。

韩国的Hanwha Total求购石脑油，但结果目前尚不清楚。

自3月底以来，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、LG化学、Lotte Chemical和KPIC以溢价购买了超过14万吨的石脑油，交货时间为5月下半月。

亚洲汽油裂解价差跌至每桶9.43美元的三日低位，因供应充足。

中国已经给炼厂发放了超过1,400万吨的燃料出口配额，其中汽油为344万吨，约占总配额的24%。

去年12月，中国向亚洲市场供应了近88万吨汽油，为六年来最高水平，比去年1-11月月均45.6万吨的供应量高逾90%。

尽管中国的汽油出口在2月降至约60.1万吨，但仍被认为很高，特别是欧洲也在向新加坡出口汽油。

新加坡现货市场有六笔交易。

道达尔售出三艘92号汽油货船，其中一艘卖给新加坡贸易商兴隆，船期为4月21-25日，价格为每桶48.10美元。

第二艘货船卖给PTT，船期为5月1-5日，价格为每桶48.3美元。第三艘货船卖给联合石化，船期为4月26-30日，价格为每桶48.20美元。

维多公司从中国石油天然气股份有限公司买入一艘95号汽油货船，离岸价格 (FOB)为较92号汽油贴水65美分。

壳牌以每吨373美元的价格从托克(Trafigura)买入一艘6月上半月交割的石脑油货船。

Socar以每吨371美元的价格从BP买入一艘6月下半月交割的石脑油货船货。(完)

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