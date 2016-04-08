国际油市：亚洲石脑油/汽油裂解价差上涨，汽油现货交易仍然活跃

路透新加坡4月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两周半低位小幅反弹，至每吨81.68美元，交易员称，考虑到基本面没有发生重大变化，昨日价格跌幅过度。

“唯一拖累石脑油的是汽油，”一位行业消息人士称。

石化行业对石脑油的需求良好，尽管韩国买家基本完成了5月下半月的库存累积工作。

亚洲大部分裂解厂仍保持高负荷运转，因对塑料制品的需求强劲。

预计下个月从西方抵达的货船量仍将处于130万吨左右的较低水平，今年第一季月平均运抵量为180万吨。

亚洲汽油裂解价差上涨3%至每桶9.29美元，前日触及一个月低位。

对4月从新加坡/马来西亚装船的货船需求仍强劲，但新加坡、欧洲和美国的供应充足。

新加坡现货市场达成四笔汽油成交。路透数据显示，4月在新加坡/马来西亚装船的交易总量达到约380万桶，为今年最高的月度交易量。

联合石化买入了今日成交的所有四艘货船，该公司自4月1日以来共计买入65万桶汽油。

该公司从道达尔买入两艘92号汽油货船，一艘价格为每桶49.90美元，船期为4月23-27日，另一艘价格为每桶50美元，船期为4月28日至5月2日。

该公司还从中国石油买入一艘92号汽油货船，价格为每桶49.90美元，船期为4月24-28日，从贡渥(Gunvor)以每桶50美元价格买入另一艘92号汽油货船，船期为4月26-30日。(完)

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