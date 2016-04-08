国际油市：亚洲石脑油/汽油裂解价差上涨，汽油现货交易仍然活跃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透新加坡4月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从两周半低位小幅反弹，至每吨81.68美元，交易员称，考虑到基本面没有发生重大变化，昨日价格跌幅过度。
“唯一拖累石脑油的是汽油，”一位行业消息人士称。
石化行业对石脑油的需求良好，尽管韩国买家基本完成了5月下半月的库存累积工作。
亚洲大部分裂解厂仍保持高负荷运转，因对塑料制品的需求强劲。
预计下个月从西方抵达的货船量仍将处于130万吨左右的较低水平，今年第一季月平均运抵量为180万吨。
亚洲汽油裂解价差上涨3%至每桶9.29美元，前日触及一个月低位。
对4月从新加坡/马来西亚装船的货船需求仍强劲，但新加坡、欧洲和美国的供应充足。
新加坡现货市场达成四笔汽油成交。路透数据显示，4月在新加坡/马来西亚装船的交易总量达到约380万桶，为今年最高的月度交易量。
联合石化买入了今日成交的所有四艘货船，该公司自4月1日以来共计买入65万桶汽油。
该公司从道达尔买入两艘92号汽油货船，一艘价格为每桶49.90美元，船期为4月23-27日，另一艘价格为每桶50美元，船期为4月28日至5月2日。
该公司还从中国石油买入一艘92号汽油货船，价格为每桶49.90美元，船期为4月24-28日，从贡渥(Gunvor)以每桶50美元价格买入另一艘92号汽油货船，船期为4月26-30日。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。